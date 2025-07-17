陳法蓉再笑蔡少芬無冠軍權杖 謂謝寧品牌銷售額年達9位數超心動

謝寧、陳法蓉、朱凱婷、麥美恩今日現身電視城，與14位港姐佳麗會面兼錄影。謝寧與陳法蓉接受訪問時，大讚近年佳麗質素大大提升，陳法蓉仍記得當年被問「點解嚟參選」時，答到口震震，但仍自信滿滿表示嚟攞冠軍；而謝寧當年則保持輕鬆心態，她指一緊張會有很多小動作影響表現。

聽到謝寧的品牌銷售額有9位數，陳法蓉十分心動，謝寧即問「一唔一齊做」。（葉志明攝）

問到身邊可有「細侄女」有參選潛質，陳法蓉即說：「蔡少芬兩個女都好靚，朱茵、洪欣個女出埋嚟每次都喺屋企選美咁。（邊個表演慾最勁？）蔡少芬細女，不停拍片跳舞。」提到早前帶埋后冠拍攝內地節目，陳法蓉笑言不時有親戚、鄰居想與后冠合照，連沙田博物館都曾問她可否捐出來，問到有無借予蔡少芬細女摸一摸，她說：「佢都有一個，但佢係季軍，我嗰個係冠軍，哈哈！同埋我有權杖。」而謝寧當年的后冠則放到其店舖當作生招牌。

陳法蓉早前在內地節目少蔡少芬是季軍，今日訪問再笑對方沒有權杖。（葉志明攝）

謝寧曾透露其曲奇品牌一年銷售額達九位數，她表示香港的餐飲業確實不景氣，但手信不太受影響。「因為遊客嚟到都一定買，保持水準唔好退步。9位數係呢兩年嘅事，要keep真係非常難，疫情過後係有品牌無咗，而我哋有班老顧客支持咁多年，同埋拎獎都有幫助，真係要不停進步。」