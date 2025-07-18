謝婷婷臨盆在即網球比賽連捧兩盃　挺巨肚參賽成績驕人

現年42歲的謝婷婷，19年6月無預警宣布誕下一女成為人母，今年再度宣布懷孕，更公開與外籍男友Mathew甜蜜合照。婷婷臨盆在即依舊無時停，近日挺巨肚參加網球比賽更成功奪盃。



今年情人節，謝婷婷高調認愛。（IG@jennifertsetingting）

Mathew為一間大型家具零售連鎖店北美區域零售總監。（IG@jennifertsetingting）

宣布懷第二胎的喜訊！（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷與大型家具零售連鎖店的北美區域零售總監男友Mathew，及兒SARA一家三口相當幸福，腹中胎兒隨時出世組四口之家。謝婷婷自幼是網球健將，早在加拿大讀書時期已經常參加比賽兼屢獲殊榮，2016年更在內地綜藝節目《來吧冠軍》中與網球天后李娜對打，獲對方大讚有潛質。前年及去年都曾奪得女子40歲組別雙打冠軍！懷有第2胎後她一直堅持運動，挺着巨肚打網球身手敏捷。

好大個肚！（IG：@jennifertsetingting）

7月17日謝婷婷曬出孕肚頂獎盃，自爆近日參加網球大師賽ITF700 W35雙打及MT400省級W40單打，兩個比賽均勇奪冠軍寶座：「過去九個月裏，我最感激的事情之一就是我的身體一直支持著我──不只是在懷孕期間，更是在網球場上，一次又一次。不知何故，在這段期間，我參加了比賽，並贏得了兩個非常特別的冠軍：懷孕24周時與好友一起贏得了大師賽ITF700 W35雙打冠軍，以及懷孕32周時贏得了MT400省級W40單打冠軍。」

繼續打網球。（IG截圖）

發球。（IG：@jennifertsetingting）

男友一直陪伴左右全力支持令謝婷婷相當感動：「我的人生伴侶Mathew 謝謝你在這段狂野而美麗的旅程中始終保持着穩定。還有，在我懷孕後期報名參加單打比賽時，你從未眨眼。從幫我綁鞋帶到比賽結束後幫我揉背——我感受到你無微不至的愛。沒有你，我做不到這一切。 ♥️♥️♥️」

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG：@jennifertsetingting）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG：@jennifertsetingting）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG：@jennifertsetingting）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG：@jennifertsetingting）