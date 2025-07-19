謝霆鋒《一飯封神》抄足《黑白大廚》　百億新抱落場變最大敗筆

44歲的謝霆鋒，靚仔有型，有樣有演技外，還有一身健碩肌肉，俘虜不少女粉絲，而最令人佩服是他的出色廚藝，在烹飪真人騷《十二道鋒味》中，表露無遺，被封為一代「靚仔廚神」。近日謝霆鋒再有新的烹飪PK真人騷《一飯封神》，由他擔任味道評審，將由100位分為黑白兩色的廚師比賽，百分百複製了Netflix的《黑白大廚》，睇見也覺得尷尬。

謝霆鋒靠個人魅力，提升節目層次。（影片截圖）

韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰。（影片截圖）

Netflix的真人騷節目《黑白大廚：料理階級大戰》，由韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰及名廚白種元擔任評審，100位分為黑白兩組的廚師比賽。至於謝霆鋒的節目《一飯封神》，則由16位享負盛名的大廚（白廚），跟84位小廚（黑廚）比賽，除了霆鋒外，還有內地飲食集團創辦人張勇及米芝蓮星級大廚鄭永麒，由於比賽形式、場景，跟《黑白大廚》如出一轍，網民覺得霆鋒難免有跟風抄襲之嫌。

Netflix的真人騷節目《黑白大廚：料理階級大戰》

《一飯封神》100位黑白廚師對決。（影片截圖）

《一飯封神》100位黑白廚師對決。（影片截圖）

不過霆鋒的新節目，其實加入了不少娛樂元素，包括有藝人劉嘉玲、阿Sa蔡卓妍、杜海濤、陳妍希、丁真等，擔任嘉賓，又有名嘴李誕以「美食嘴替」的身分登場。節目中的最大敗筆，反而是自稱「娛樂圈隱藏美廚」的吳千語，他竟然有份跟其他99位烹飪達人比賽，明顯是用來陪跑及增添話題性，所以她雖然以「帝王蟹煮腸粉」上陣，仍在第一回合被淘汰。雖然如此，也有網民大讚霆鋒，比起安成宰更有魅力，將節目提升到另一個層次。

劉嘉玲做節目嘉賓，幾有娛樂性。（影片截圖）