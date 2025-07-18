方力申愛妻葉萱親自作畫送老公　親揭背後故事：家是你最大的靠山

方力申在2023年公開認愛細14歲的圈外女友葉萱（Maple），今年情人節無預警下宣布兩人已於美國結婚，之後方力申又在父親節當日公布太太懷孕喜訊，兩人即將榮升父母！葉萱擁有標緻五官，外形出眾的她更有「氣質版馮盈盈」的稱號，除了擁有女神級顏值之外，更多才多藝，不但精通中、英、韓語等多國語言，還會畫畫、寫書法，日前她就公開最新畫作，並寫道：「送給你的：《家是你最大的靠山》당신에게 선물한다: 《집은 당신의 가장 큰 의지》To you: “Home is your greatest support.”」原來是親自作畫送給老公！

方力申是圈中出名的「隱形富豪」，家中有過百件藝術收藏品及名畫，有傳他身家過億，2017年以4,450萬元購入元朗獨立屋。（資料圖片）

方力申今年情人節無預警下宣布已於美國結婚。

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG@alexfongliksun）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申在父親節當日公布太太懷孕喜訊。（IG@alexfongliksun）

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。（IG@chan_sau_chu）

葉萱外形出眾。（IG截圖）

熱愛畫畫。（IG截圖）

熱愛畫畫。（IG截圖）

Maple筆下的小方。（IG截圖）

勁！（IG截圖）

好浪漫。（IG截圖）

畫作公開。（IG截圖）

畫作。（IG截圖）

有才華。（IG截圖）

有才華。（IG截圖）

畫作。（IG截圖）

更寫得一手好字。（IG截圖）

葉萱早前曾公開作畫的過程，但當時未有透露畫作背後含義，日前她終於完成畫作，並透露這幅作品是送給老公的禮物，她以英文寫道：「每幅畫都有自己的故事。這幅畫是我結婚前就開始創作的，如今在懷着我第一個孩子的時候才完成。一切源於他讓我為他的房間作畫；他想要一座山，象徵着巨大的支持。當我問他最大的力量是什麼時，他回答：他的家。」葉萱指起初嘗試模仿梵高的風格作畫，但效果並不理想，所以她向導師尋求幫助。在對方指導及鼓勵下嘗試不同的方法和技巧，她也在構圖、色彩和風格方面尋找參考和靈感。

親自作畫。（IG截圖）

親自作畫。（IG截圖）

親自作畫。（IG截圖）

親自作畫。（IG截圖）

成品。（影片截圖）

Maple最新畫作。（IG圖片）

好靚！（IG圖片）

擺房間。（影片截圖）

之後葉萱重新開始，花了近一年時間才完成這幅畫作：「對我來說，這成了一個有趣的項目，一個新的挑戰和一段甜蜜的回憶。希望你喜歡它，感受到家人的力量和支持，並創造美好的未來。」而方力申亦有留言多謝老婆：「Thank you ❤️👏😍」

公開作品！（影片截圖）

認真。（影片截圖）

葉萱指起初嘗試模仿梵高的風格作畫，但效果並不理想。（影片截圖）

草圖。（影片截圖）

好靚！（影片截圖）

仔細。（影片截圖）

成品！（影片截圖）