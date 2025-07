方力申愛妻葉萱親自作畫送老公　親揭背後故事：家是你最大的靠山

方力申在2023年公開認愛細14歲的圈外女友葉萱(Maple),今年情人節無預警下宣布兩人已於美國結婚,之後方力申又在父親節當日公布太太懷孕喜訊,兩人即將榮升父母!葉萱擁有標緻五官,外形出眾的她更有「氣質版馮盈盈」的稱號,除了擁有女神級顏值之外,更多才多藝,不但精通中、英、韓語等多國語言,還會畫畫、寫書法,日前她就公開最新畫作,並寫道:「送給你的:《家是你最大的靠山》당신에게 선물한다: 《집은 당신의 가장 큰 의지》To you: “Home is your greatest support.”」原來是親自作畫送給老公!

方力申是圈中出名的「隱形富豪」,家中有過百件藝術收藏品及名畫,有傳他身家過億,2017年以4,450萬元購入元朗獨立屋。(資料圖片)

方力申今年情人節無預警下宣布已於美國結婚。

方力申與葉萱Maple背影照相當甜蜜。(IG@alexfongliksun)

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申在父親節當日公布太太懷孕喜訊。(IG@alexfongliksun)

方力申攜太太葉萱見陳秀珠。(IG@chan_sau_chu)

葉萱外形出眾。(IG截圖)

熱愛畫畫。(IG截圖)

Maple筆下的小方。(IG截圖)

勁!(IG截圖)

好浪漫。(IG截圖)

畫作公開。(IG截圖)

畫作。(IG截圖)

有才華。(IG截圖)

畫作。(IG截圖)

更寫得一手好字。(IG截圖)

葉萱早前曾公開作畫的過程,但當時未有透露畫作背後含義,日前她終於完成畫作,並透露這幅作品是送給老公的禮物,她以英文寫道:「每幅畫都有自己的故事。這幅畫是我結婚前就開始創作的,如今在懷着我第一個孩子的時候才完成。一切源於他讓我為他的房間作畫;他想要一座山,象徵着巨大的支持。當我問他最大的力量是什麼時,他回答:他的家。」葉萱指起初嘗試模仿梵高的風格作畫,但效果並不理想,所以她向導師尋求幫助。在對方指導及鼓勵下嘗試不同的方法和技巧,她也在構圖、色彩和風格方面尋找參考和靈感。

親自作畫。(IG截圖)

親自作畫。(IG截圖)

親自作畫。(IG截圖)

親自作畫。(IG截圖)

成品。(影片截圖)

Maple最新畫作。(IG圖片)

好靚!(IG圖片)

擺房間。(影片截圖)

之後葉萱重新開始,花了近一年時間才完成這幅畫作:「對我來說,這成了一個有趣的項目,一個新的挑戰和一段甜蜜的回憶。希望你喜歡它,感受到家人的力量和支持,並創造美好的未來。」而方力申亦有留言多謝老婆:「Thank you ❤️👏😍」

公開作品!(影片截圖)

認真。(影片截圖)

葉萱指起初嘗試模仿梵高的風格作畫,但效果並不理想。(影片截圖)

草圖。(影片截圖)

好靚!(影片截圖)

仔細。(影片截圖)

成品!(影片截圖)