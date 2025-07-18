台灣啦啦隊「真人版娜美」襲港　低胸透仙氣驚現神秘痕跡

台灣職棒啦啦女孩，「真人版娜美」星岑（Lavender）及「元氣甜心」芮絲（Iris）早前到香港書展宣傳自己的寫真書，今日（18/7）亦抽空出席香港百貨公司內舉辦的「一日店長」活動，不少粉絲、龍友一早就在現場等候，她們接受《香港01》訪問時表示開心和興奮。



台灣職棒啦啦女孩，「真人版娜美」星岑（Lavender）及「元氣甜心」芮絲（Iris）出席「一日店長」活動。（林迅景 攝）

星岑和芮絲表示，今次來港為期三至四天，星岑：「因為我有球賽要表演，所以半夜從台灣桃園飛過來。明天下午有工作，時間上有一點點緊湊。」問到對香港男生的印象，她今們都表示覺得香港男生很體貼，印象不錯。

台灣職棒啦啦女孩，「真人版娜美」星岑（Lavender）及「元氣甜心」芮絲（Iris）出席「一日店長」活動。（林迅景 攝）

談起香港書展，芮絲表示大開眼界：「很多特別前來的粉絲，很開心招待我們，還有分享好吃的伴手禮。」她們也順勢推銷寫真書，直言與品牌合作影泳衣寫真照而開心。問到有否睇過其他人出版的寫真書，她們就大嘆及不上，因為其他人的寫真照更為性感。星岑說：「我覺得風格比較偏性感一點，我們就小星星的感覺，不太一樣。」不過，星岑和芮絲也表示，以前曾影過一些包着浴巾的出浴寫真，也頗為性感。至於會否接受影性感、甚至半裸照？芮絲回答：「可以嘗試看看！如果安全措施到位的話，可以嘗試。」星岑回答：「如果大膽一點點，我覺得可以嘗試裸背，若隱若現的，可能是側邊。」問到芮絲心口的紅印，她解釋說只是室外和室內溫差太大，所以才會有肌膚敏感。

「真人版娜美」星岑（Lavender）心口有紅印，她解釋是肌膚敏感。（林迅景 攝）

早前台灣啦啦隊涼水祭中，出現有粉絲在水槍中加尿或酒精射向在場的啦啦隊。星岑表示當時以客隊啦啦隊身分出席，但就未遇過同類情況：「我都是穿得低調一點點，但那邊被『攻擊』的機率也是蠻高。今年是有，但我覺得往年多多少少都有。」芮絲也回覆：「希望大家可以多多愛護我們，畢竟我們都是一齊玩樂參加活動。」

台灣職棒啦啦女孩，「真人版娜美」星岑（Lavender）及「元氣甜心」芮絲（Iris）出席「一日店長」活動。（林迅景 攝）

有唔少龍友等候，也有粉絲排隊攞簽名。（林迅景 攝）

有唔少龍友等候，也有粉絲排隊攞簽名。（林迅景 攝）

台灣職棒啦啦女孩，「元氣甜心」芮絲（Iris）。（林迅景 攝）

台灣職棒啦啦女孩，「元氣甜心」芮絲（Iris）。（林迅景 攝）

台灣職棒啦啦女孩，「元氣甜心」芮絲（Iris）。（林迅景 攝）

台灣職棒啦啦女孩，「元氣甜心」芮絲（Iris）。（林迅景 攝）

台灣職棒啦啦女孩，「真人版娜美」星岑（Lavender）。（林迅景 攝）

台灣職棒啦啦女孩，「真人版娜美」星岑（Lavender）。（林迅景 攝）

台灣職棒啦啦女孩，「真人版娜美」星岑（Lavender）。（林迅景 攝）

台灣職棒啦啦女孩，「真人版娜美」星岑（Lavender）。（林迅景 攝）

「真人版娜美」星岑（Lavender）及「元氣甜心」芮絲（Iris）。（林迅景 攝）