樂壇巨星被偶遇激瘦一圈粉絲以為認錯人　老婆溫柔舉動盡顯修養

歌神陳奕迅 (Eason) 雖然貴為樂壇巨星，但他私底下的生活卻十分貼地，經常出入一些平民街坊小店醫肚用餐，又會像普通市民一樣在鬧市或商場逛街，不少網民都曾野生捕獲他，並把他的生圖放到社交網上分享。日前又有網民在戶外偶遇陳奕迅。

陳奕迅（fb@陳奕迅）

陳奕迅（fb@陳奕迅）

陳奕迅（fb@陳奕迅）

該名網民於社交網分享了偶遇陳奕迅的經歷，以及與他的合照，以「🇭🇰在淺水灣偶遇Eason啦」為標題，留言寫道：「太幸運啦～ 雖然已經是兩天前的事情了，還在戒斷中。那天太陽太毒了，躲在一家咖啡店里，然後進來一對情侶，室友說『那個人長得好像陳奕迅也』我瞄了一眼說『應該不是吧，看輪廓有點像，但是感覺很瘦呢』然後Eason摘下墨鏡，我倆對視（❗️❗️❗️）想上去合照，但是真的很怕打擾到他們啊。」

陳奕迅與徐濠縈好恩愛。(微博圖片)

博主續說：「眼看他已經出室外在找位子坐了，室友決定沖過去問『你好，請問你是Eason嗎』『是啊，怎麽了』『請問可以和你合影嗎』『當然可以啊』然後Eason主動進門找了個光線很不錯的位置，我激動到手抖，不自覺地比出了✌️拍完後Eason還邀請的手勢問室友『要影嗎』室友也很緊張，結果他沒合到照，回來一路上一直在後悔。突然想起來最後還讓我們enjoy呢，走的時候我們還說不好意思打擾了，阿徐說不會不會～不打擾，怎麽會有這麽無架子的明星，不愧是初中的偶像啊啊。不得不說 Eason本人真的比較瘦（特別禮貌也很尊重老婆的）徐濠縈好有氣質～被迷到了😍」寫得十分詳細，完全可以感受到陳奕迅與徐濠縈有多親切友善。

陳奕迅於淺水灣被偶遇。(小紅書)

徐濠縈曬出與老公陳奕迅合照放閃。(小紅書)