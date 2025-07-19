41歲「最佳男配角」爆曾被監製稱乞丐：頭又油臉又油

41歲的林景程默默在TVB耕耘十五年，終在《萬千星輝頒獎典禮2024》贏得「最佳男配角」殊榮。日前，他為鄭丹瑞旦哥主持的節目《健康旦》細談他的演藝旅程，分享如何走過迷茫、閃過放棄，仍堅持走出一條無悔的演藝人生路，當中他更大爆曾被監製話似乞丐！

林景程實至名歸。（陳順禎攝）

林景程接受《香港01》訪問時被問到於年初奪得「最佳男配角獎」後，工作有否因此而增加，他卻表示與之前沒有太大的分別。(胡凱欣 攝)

被監製潘嘉德稱乞丐：頭又油臉又油

林景程擁多重身份，放棄高薪厚職，始終不懈追夢，抱著學徒心態繼續努力，被旦哥問道誰是伯樂時，林景程稱：「我有問過第一部劇的監製潘嘉德 德哥，他說當時看到我就像一個乞丐，頭又油臉又油，又不整理自己，又穿黑色， 一層一層的。我問他為何選擇我？他最後說因為我有物理治療背景，（《On Call 36小時》？）對，因為On Call 36小時是醫療劇，突然我又醒悟了，回想起原來那時候種下這個因，相隔這麼多年後，那個果原來是這樣用。我覺得好像命運安排了，我想入行所以我順意去讀物理治療，然後真的入行後因為物理治療，可以延續我的演藝生命，這是完全無法想像的，所以最初的伯樂是因為這樣，大家才開始意識到有這個演員可以用。當然不會是因為我帥或高，甚麼也不會是，因為其實你知道公司其實奇人異事甚麼都有，我之後每一部劇都沒有問監製為何找我，甚至角色要做甚麼也不會問，他告訴我時，我知道才開始準備，我通常都不會問為甚麼，因為他找我一定有他的原因。」

堅持追夢！（截圖）

曾質疑自己不配「最佳男配角」殊榮：我現在會避開這個想法

林景程亦透露曾質疑自己是否配得起「最佳男配角」殊榮，他稱：「說實話直到現在我覺得自己還沒完全可以托起這個獎項，因為我心目中最佳男配角這幾個字是厲害很多。我身邊這麼多人，其實不用說，他們一定是做得好的，其實我有資格跟他們並排一起已經很榮幸。所以那一刻我心， 是我拿嗎？我上台後反而很害怕，根本運轉不了。但之後很多人罵我，包括我太太，我記得上台時很害怕，一片空白無法思考，其實有些想哭，但我忍著不哭。下台到後台時我跟經理人說，我覺得我不值得，我覺得我拿了一個我不應該拿的獎項，然後他就罵我，那一刻我忍不住哭了。我現在會避開這個想法，因為我覺得原來真的很多人支持我，比我想像中多，我不知道有這麼多人支持我，很感謝他們投票給我，我現在的想法是獎項不一定是給演技最好的人，可能是給觀眾投票出來，頒發給一個最想鼓勵的人，我只是接收大家的鼓勵，不要想太多，最簡單是收到這個鼓勵就繼續努力。」

曾質疑自己。（截圖）