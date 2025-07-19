何雁詩冷對網民嘲兒子落井下石：唔了解佢哋嘅出發點

何雁詩（Stephanie）於2009年十六歲參加《超級巨星》入行，2020年排除萬難下嫁鄭俊弘（Fred）後，兩夫妻於三年前誕下兒子鄭讚廷（Asher）。儘管兒子患上罕見基因突變病天使綜合症，為她帶來了沉重打擊，亦無阻Stephanie繼續追尋其唱歌夢。近日，何雁詩邀得周國賢為她包辦曲詞創作推出新歌《欲哭無淚》，並接受雷霆881商業一台星光背後專訪。節目中，Stephanie坦言即使忙於照顧囝囝，也無意放棄唱歌，「而家阿囝行先，之後工作都好重要。因為我要有返自己興趣，係自我價值肯定，先令我可以去維繫family！」原來當兒子歲半證實患病時，曾讓老公鄭俊弘及何家上下陷入「欲哭無淚」的崩潰狀態一段日子，是何雁詩為母則強、堅強地調整心態，令全家人為愛兒重新振作。



何雁詩（Stephanie）鄭俊弘兒子鄭讚廷（Asher）已經3歲。（IG：@fredcheng83）

何雁詩（Stephanie）鄭俊弘兒子鄭讚廷（Asher）進展良好。（IG：@honganc）

何雁詩（Stephanie）接受雷霆881商業一台星光背後專訪。

對於鄭俊弘曾透露兒子證實患病後，曾長時間攬住阿囝日日喊，Stephanie直認不諱，「係！頭嗰三個月，唔止Fred，全屋企氣氛都好沮喪，無論我哋，定係姐姐(傭人)，又或者我父母都係。譬如本來見到媽咪同阿囝玩得好開心，但轉頭佢行去廚房就喊，全家人都係咁。見到咁嘅狀況，我就明白要be 強！be strong！」Stephanie指鼓勵老公振作的方法就是一起為孩子計劃未來，「計劃唔到四、五十年後嘅事，呢啲無得plan，係安排阿囝點接受治療，或者我哋學習點照顧阿囝。當我迫住自己搵資料嘅時候，就無時間唔開心。另外，無幾耐舊年4月中，又開始策劃天使綜合症慈善音樂會，有忙嘅目標，就令我哋快啲 get over（唔開心嘅）情緒。」

鄭俊弘與何雁詩夫妻倆一起舉行慈善音樂會。

鄭俊弘與何雁詩夫妻倆一起舉行慈善音樂會。

談及鄭俊弘婚前婚後的改變，Stephanie說：「結婚前佢man啲，婚後就變咗我man。到阿囝有事，就大家一齊be a man，一齊做好照顧阿囝嘅崗位。」雖然兒子患病曾令全家人沮喪，但Stephanie指阿囝的病反而令全家族的感情變得緊密了，「學到最大支持嚟自全屋企人，全家人變咗一隊守護team，有由細湊大我嘅姐姐、我媽咪、再加我哋兩夫妻共四個人，我哋互相遷就時間睇住阿囝。而家除咗同爸爸媽媽，亦同 Fred家姐同媽咪都係因為阿囝嘅問題close咗好多，亦好感激Asher將我哋拉近晒，以前我每個星期都唔會同父母食超過兩次飯，而家我一有時就返屋企一齊食。」

鄭俊弘和何雁詩的兒子患上罕見遺傳病「天使綜合症」。（IG@fredcheng83）

相對鄭俊弘，何雁詩於人前絕少展露軟弱一面，Stephanie坦言：「因為唔需要！展露脆弱又點？我又唔係等人拯救，我唔開心會放響音樂作品上，出嚟做訪問或見人，點解要畀人見到唔開心？」至於經歷入行十六年，今天的何雁詩對於網上有關對其兒子落井下石的留言已沒再動氣，「好多嘢都唔會嬲，都慣咗。我唔了解佢哋嘅出發點，只能接受大家睇嘅嘢唔同。譬如有個留言好有趣，話：『你個囝都唐唐哋，都幾大鑊！』我本來想覆佢我個囝唔係唐氏綜合症，係天使綜合症，希望let him know純粹分清楚，最後都係覺得唔理得咁多，唔想呢啲嘢影響我開心唔開心，我已經好多嘢要處理，我係無時間。」

何雁詩鄭俊弘不時分享與兒子Asher一家三口合照。（IG：@honganc）

何雁詩同囝囝Asher好甜蜜。（IG：@honganc）

何雁詩鄭俊弘陪囝囝Asher到美國治療。（IG：@honganc）

出道至今，何雁詩被指家境好、贏在起跑線，她說：「每個人都有好嘅嘢同唔好嘅嘢發生，無得比較，我只可以講我人生好豐富，但無乜安寧過。」她坦言父母的價值觀最影響她，令她成熟處理今天面對的任何問題，「父母價值觀好好，佢哋係好giving、好有愛、好有義氣嘅人，教得我好好，好值得我學習。」最後，何雁詩亦坦言再生第二胎沒有陰影，她說：「I’m not afraid！我一直認為我人生唔止有一個小朋友，我想生多幾個添。」