台灣網紅大馬旅遊疑遭警勒索　被威脅陪酒開房︰極度恐慌

台灣網紅妍兒早前去馬來西亞旅行，本來開心愉快的行程卻變成恐怖經歷。事後她在社交平台Instagram上寫下長文透露過程，令台馬兩地網民感到憤怒。



台灣網紅妍兒。（IG@yaner.f）

妍兒在IG上表示，當日她和家人在晚上乘坐Grab（當地的電召出租車平台）前往吉隆坡夜市，途中遇到七至八名穿制服的警察臨檢。他出示護照時，因不慎觸及手機的錄影掣，令警察不滿並大聲怒斥，強行拿走手機。雖然他解釋只是誤會，但乃被警察威脅「要罰1萬馬幣（約1.8港幣）不然就上銬到警局關一晚」，還禁止他向外界求助，更被迫與家人分開獨自留下。她寫到：「我哭著哀求警察不要把我跟家人分開，我的家人都不會講英文，沒我根本不知道怎麼回飯店，他們完全不理。」

馬來西亞首都吉隆坡是旅遊熱點，但有網民質疑治安問題較嚴重。（Reuters）

台灣網紅妍兒疑在馬來西亞遭遇恐怖經歷，惹起台馬兩地網民關注。（IG截圖@yaner.f）

台灣網紅妍兒疑在馬來西亞遭遇恐怖經歷，惹起台馬兩地網民關注。（IG截圖@yaner.f）

台灣網紅妍兒疑在馬來西亞遭遇恐怖經歷，惹起台馬兩地網民關注。（IG截圖@yaner.f）

台灣網紅妍兒疑在馬來西亞遭遇恐怖經歷，惹起台馬兩地網民關注。（IG截圖@yaner.f）

更過份的是，妍兒表示，過程中警察還提出「給我1000馬幣（約6921新台幣），下班後跟我一起去酒吧喝酒，我就放你走」，問她是否單身，又向她索要WhatsApp號碼，更表示收工後要去酒店找她。她假裝答應，付了300馬幣（554港幣）才獲放行。之後她急忙租住另一間酒店，但過程中，該名警察又多次聯絡她，表示︰「我洗澡跟準備一下自己約30分鐘，然後就去接妳」。她拒絕了，但又收到︰「我剛才救了妳，妳就這樣對我嗎？」、「我會把錢還妳，出來見我一下就好」這些訊息，十分惡劣。

台灣網紅妍兒時常在IG分享「網美」照。（IG@yaner.f）

台灣網紅妍兒時常在IG分享「網美」照。（IG@yaner.f）

兩地網民留言，表示對馬來西亞警方失望。（IG截圖）

事件發酵了數日後迎來轉機，跟據媒體報道，馬來西亞警方已掌握了證據，並正式立案調查。日前（18/7）馬來西亞方面亦表示有5名涉案警員被捕。台灣網紅妍兒也表示，已收到通知，涉案的幾名警員已被保釋，並需等待後續調查與判決。

台灣網紅妍兒。（IG@yaner.f）

台灣網紅妍兒。（IG@yaner.f）

台灣網紅妍兒。（IG@yaner.f）

台灣網紅妍兒。（IG@yaner.f）

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