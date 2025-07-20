鍾嘉欣陳展鵬《巨輪》Re-U：佢好似張學友mix superman

「Remember記得‧鍾嘉欣演唱會」繼廣州、佛山及深圳後，昨晚假惠州江北體育館舉行第四站個唱，雖然今次是鍾嘉欣Linda第一次到訪惠州，但觀眾對她並不陌生，而且全場爆滿，反應熱烈，難怪Linda大叫感動，不過全晚高潮，莫過於嘉賓陳展鵬與Linda合唱《都是你的錯》，二人曾合作熱爆劇《巨輪》，成為經典，如今相隔多年再次《巨輪》「Re-U」，掀起無限回憶殺。



繼廣州、佛山及深圳後，鍾嘉欣到惠州舉行第四站個唱。

繼廣州、佛山及深圳後，鍾嘉欣到惠州舉行第四站個唱。

相隔近10年再同台

由Linda與陳展鵬主演的經典劇集《巨輪》，2013年開播贏得收視口碑，成為一時話題，而兩位男女主角，相隔多年再次踏上舞台合作，隨即掀起回憶殺，Linda表示：「其實我對上一次同展鵬喺台上合唱，係大概10年前喺美國登台，之後大家就冇再見過面。」Linda透露再次跟展鵬合作，勾起不少合作《巨輪》時的回憶，她大讚展鵬是個非常認真、心思細密的演員，是她其中非常欣賞的人，Linda說：「初認識展鵬時，覺得佢好似張學友『mix』superman，張學友係一個我好欣賞歌手，所以我今次點歌，希望展鵬可以唱一首學友嘅歌，展鵬好好，佢真係應我要要求唱學友嘅《真情流露》。」

鍾嘉欣陳展鵬相隔十年再同台。

鍾嘉欣陳展鵬相隔十年再同台。

合唱《都是你的錯》

問到Linda為何會邀請陳展鵬作嘉賓？Linda指：「同展鵬曾經合作過《巨輪》，好有CP值，好想畀番觀眾一個回憶，同埋我覺得展鵬唱歌好好聽。」而展鵬亦好好，當Linda邀請他時，他亦很快一口答覆，Linda說：「展鵬永遠都有一種好親切感覺，佢好有心，好多謝佢，而且佢仲同我夾唱咩歌好，好有誠意，我哋最後揀咗《都是你的錯》，因為我哋覺得觀眾估唔到我哋會唱呢首歌，會帶出驚喜畀觀眾。」Linda續說，除了今次合作外，她相當期望可以跟展鵬再次合作演戲。

陳展鵬、鍾嘉欣合唱《都是你的錯》

陳展鵬、鍾嘉欣合唱《都是你的錯》

出新歌醫治心靈

此外，Linda即將8月中到中山舉行第五站個唱，她形容今年是她豐收的一年：「今年係音樂年，工作上，做到好多新嘗試，亦做到好多自己鍾意做嘅事情，真係好感恩；嚟緊我會出幾首新歌，主題都係醫治心靈作用，只要能夠帶到力量畀人，我都會繼續做，簡簡單單做好每日工作，珍惜每次機會，就係現時我嘅生活。」