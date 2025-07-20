真相猜‧情‧尋｜拆解李小龍猝死之謎　政府高層及美軍曾介入事件？

向來擅長「尋人」及「掏寶」的方東昇團隊，明晚（21日）起，逢周一至周四晚十點半翡翠台播出一共八集的全新新聞資訊節目《香港偵探總會呈獻：真相猜‧情‧尋》。

一共八集的《真相猜‧情‧尋》，明晚（21日）起、逢周一至周四晚十點半翡翠台播映。

由方東昇、黃曉瑩、李嘉嘉擔任主持的《真相猜‧情‧尋》，頭炮拆解「李小龍猝死之謎」。傳奇巨星李小龍逝世52周年，他正是在1973年7月20日深夜猝死、終年32歲，事件轟動全城。李小龍正值壯年，事業如日中天，突然離世，不少人難以置信。死因庭後來裁定李小龍死於不幸，認為可能由於藥物敏感引致腦水腫。但坊間對死因有很多揣測，最廣泛流傳是李小龍縱慾致死，也有人懷疑他被黑手黨暗殺，甚至因曾割汗腺而中暑死亡，總之傳聞滿天飛，一傳幾十年。

大量50多年前珍貴舊報紙及雜誌將於節目曝光。

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為了查證不同版本、方東昇團隊大半年前重啟調查，蒐集各方重要線索，找來多名關鍵人物。節目除了接觸案中第一現場重要人證，又訪問李小龍胞弟李振輝、《猛龍過江》演員陳福慶、陪同李小龍上《歡樂今宵》的空手道大師李錦坤，還有李小龍會會長黃耀強。而在第一、二集現身的焦點人物，分別有為李小龍搶救半小時的醫生麥海雄，以及窮一生精力追查死亡真相的超級「龍迷」李志遠！

陳福慶大談與李小龍相處的點滴。

李小龍弟弟李振輝。

當年「守尾門」搶救的伊利沙伯醫院醫生麥海雄，在節目中首度披露急救過程的幾個不尋常情況，麥海雄當日在法律上判定李小龍死亡，他受訪時坦承自己當晚犯了錯，到底所為何事？麥海雄事後曾經參與驗屍，他親述解剖時的重大發現，又解開流傳多年的「金槍不倒」謎團！

事發當晚為李小龍最後搶救的伊利沙伯醫院當值醫生麥海雄。

至於超級「龍迷」李志遠，難以接受偶像突然離世，他到報館當記者，在無綫電視當助理編導，甚至加入紀律部隊，試圖找出真相。李志遠在節目披露親身接觸李小龍遺孀蓮達細節，有助外界更掌握關鍵人物在事件中的角色。

超級「龍迷」李志遠。

李志遠為了追查偶像死亡真相，付出整個職業生涯。

政府高層及美軍曾介入事件？

除了相關人物的訪問，團隊聯同多名本地及海外收藏家，合力找到大量重要文件，很多資料更是首度曝光！相關文件包括李小龍死前的醫療紀錄，美國加州的體檢報告、死因庭證人表及詳細口供、法醫解剖報告和新西蘭化驗結果。團隊追查過程更有驚人發現，港英政府高層罕有介入案件，多份機密文件都證實美軍曾參與調查。

死因庭內部文件曝光。

死因庭內部文件曝光。

死因庭內部文件曝光。

方東昇團隊還找來大量珍貴舊報紙雜誌、昔日新聞片、鄒文懷、丁珮受訪片段、李小龍親筆信件、遺孀蓮達親筆信，還有李小龍生前在《歡樂今宵》的精彩演出！欲知更多詳情，密切留意明晚首播的《真相猜‧情‧尋》。