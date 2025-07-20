今晚有歌廳｜李金凱模仿四大天王　周吉佩曾頂唔順haters留言

由周國豐、支嚳儀、黃劍文、顏米羔擔任主持的無綫全新清談+音樂節目《今晚有歌廳》，今晚（20日）的嘉賓是《中年好聲音》冠軍周吉佩及《中年好聲音3》的李金凱。為配合本集嘉賓，三位主持會輪流獻唱／合唱與本集主題「歌手的起點」有關的歌曲，分別是《一生中最愛》、《今晚夜》、《幾分傷心幾分痴》及《激光中》等。



三位主持合唱羅文《激光中》

三位主持合唱羅文《激光中》

三位主持合唱羅文《激光中》

李金凱在《中年好聲音3紅白大戰》中，以模仿張學友而受到關注。今晚（20日）播出的一集，金凱Show off模仿「四大天王」，分別演唱劉德華《一起走過的日子》、黎明《夏日傾情》、郭富城《愛的呼喚》、張學友《分手總要在雨天》，當中模仿張學友最為神似，但他亦分享成為「模仿大王」的契機：「從小沒有什麼學習的機會，就聽香港的歌手張學友、劉德華，我最高峰的時候能模仿大概20幾個人。」

今集嘉賓係周吉佩、李金凱！

李金凱分享成為模仿四大天王的契機

李金凱分享成為模仿四大天王的契機

金凱模仿「四大天王」

金凱模仿「四大天王」

金凱模仿「四大天王」

金凱模仿「四大天王」

另一位嘉賓，經歷「三次人生」的周吉佩，除了獻聲表演優客李林的《認錯》、古巨基《歡樂今宵》外，周吉佩大方分享如何應付haters，他回想起得到《中年好聲音》冠軍之後的第三晚看到網民的留言後：「我仲記得我喺『中1生』嗰大群組裏面我就send咗出嚟，我話；有冇人未瞓呀，想傾幾句，咁真係有人未瞓，所以就俾咗啲support我，所以我就話俾佢聽我有啲頂唔到。」

周吉佩大方分享如何應付haters

今集感人位，就是黃劍文幫觀眾透過歌曲，表達平時講唔出口的真心話，黃劍文就去一位患有腦病女士Yoyo屋企，幫他的老公David傳遞心意，上樓敲門的突襲驚喜：「你老公David點左首歌俾你，知道喺患病期間Yoyo你都好辛苦，想透過呢首歌鼓勵你繼續樂觀面對，David會陪你一齊行。」並用結他現場表演鄭秀文的《我們都是這樣長大的》。突襲的驚喜令Yoyo相當感動，忍不住流下眼淚。

黃劍文上患有腦病觀眾屋企獻唱《我們都是這樣長大的》

黃劍文上患有腦病觀眾屋企獻唱《我們都是這樣長大的》