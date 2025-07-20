翁嘉穗出發歐遊即遺失電話行李　一招極速搵返失物高情商調和氣氛

港姐冠軍翁嘉穗近日為了支持大仔鄔謨雲（Jason）舉重比賽，一家大細特意飛英國出席賽事兼順道歐遊。最後Jason一舉奪下全場總亞軍，破埋英國紀錄，令翁嘉穗驕傲又自豪。翁嘉穗開開心心展開歐遊之旅，怎料一出行便不見電話又不見行李。

1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚多年。（IG圖片）

翁嘉穗慶祝細仔10歲生日。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗發文表示，日前從倫敦飛往羅馬，前往機場期間發現不見了電話，「大兒子幫我打電話到酒店，經過一輪辦理手續之後，酒店員工終於在大堂找回我的電話！但另一個難題就是怎樣可以及時將電話送到機場給我，幸好在閘口剛剛關門前我終於拿回手機！」

翁嘉穗一家人飛英國支持大仔Jason舉重比賽。（小紅書）

翁嘉穗（Virginia）高貴大方。（IG：@kashuivirginia）

抵達羅馬後，翁嘉穗大仔的行李卻被遺留在倫敦，「等呀等上始終等不到大兒子的行李，我覺得不對勁於是叫了Jason去詢問處問一問，怎料他去了詢問處的時候另外有乘客也問來我們是不是遺失了行李，我就知道航空公司應該搞錯了，最後我們等了一個多小時在失物認領處登記好，證實他們真的遺留了我們的行李在倫敦，我們是三點多到達羅馬，但是他們要求我們11:30再來機場領取行李，我們要求直接送到酒店，但他們說需要兩天時間」。最後大仔飛回倫敦取回行李。翁嘉穗沒有因此掃興，她訂了一間又靚又舒服的露天餐廳安撫家人心情，度過一個愉快晚上。

她以親身經驗提醒大家不見行李最佳做法，「如果有類似失物情況，首先當然去Lost and found， 但提醒大家一定要用QR code提前填好表格，那麼需要辦理的時間就會縮短很多！ 」

翁嘉穗自爆一出發歐遊便不見電話及行李。（小紅書）

到羅馬後卻不見了大仔行李。（小紅書）

大仔要特登飛返倫敦取回行李。（小紅書）

翁嘉穗訂了一間又靚又舒服的餐廳安撫家人心情。（小紅書）

翁嘉穗訂了一間又靚又舒服的餐廳安撫家人心情。（小紅書）

翁嘉穗訂了一間又靚又舒服的餐廳安撫家人心情。（小紅書）

美食！（小紅書）