翁嘉穗出發歐遊即遺失電話行李 一招極速搵返失物高情商調和氣氛
撰文：張寧兒
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港姐冠軍翁嘉穗近日為了支持大仔鄔謨雲（Jason）舉重比賽，一家大細特意飛英國出席賽事兼順道歐遊。最後Jason一舉奪下全場總亞軍，破埋英國紀錄，令翁嘉穗驕傲又自豪。翁嘉穗開開心心展開歐遊之旅，怎料一出行便不見電話又不見行李。
翁嘉穗發文表示，日前從倫敦飛往羅馬，前往機場期間發現不見了電話，「大兒子幫我打電話到酒店，經過一輪辦理手續之後，酒店員工終於在大堂找回我的電話！但另一個難題就是怎樣可以及時將電話送到機場給我，幸好在閘口剛剛關門前我終於拿回手機！」
抵達羅馬後，翁嘉穗大仔的行李卻被遺留在倫敦，「等呀等上始終等不到大兒子的行李，我覺得不對勁於是叫了Jason去詢問處問一問，怎料他去了詢問處的時候另外有乘客也問來我們是不是遺失了行李，我就知道航空公司應該搞錯了，最後我們等了一個多小時在失物認領處登記好，證實他們真的遺留了我們的行李在倫敦，我們是三點多到達羅馬，但是他們要求我們11:30再來機場領取行李，我們要求直接送到酒店，但他們說需要兩天時間」。最後大仔飛回倫敦取回行李。翁嘉穗沒有因此掃興，她訂了一間又靚又舒服的露天餐廳安撫家人心情，度過一個愉快晚上。
她以親身經驗提醒大家不見行李最佳做法，「如果有類似失物情況，首先當然去Lost and found， 但提醒大家一定要用QR code提前填好表格，那麼需要辦理的時間就會縮短很多！ 」