電影大師楊凡與國寶級藝術大師黃永玉合作再現幕前　用畫作說人生

一位是國寶級藝術大師黃永玉，一位是擅於跨界創作的電影大師楊凡導演，兩位藝術家早於七十年代便結緣，多年來楊凡為黃永玉拍攝了千百幀人物照，一直希望將黃永玉的大師形象烙印於電影中。2012年龍年除夕前三天，黃永玉在女兒黑妮陪同下，在畫室萬荷堂與楊凡暢談人生，細訴時代變遷、創作靈感、人性善惡、友情溫暖，以至生老病死。十二年後，楊凡以這些珍貴光影片段組成紀錄片《過年》（2024），電影將於康樂及文化事務署香港電影資料館（資料館）舉辦的「畫說人生：《過年》（2024）」放映節目作香港首映，三場放映分別安排於8月3日、23日及30日舉行，門票早已售罄。

《過年》(2024) (香港首映) ：黃永玉 X 楊凡。(公關提供)

《過年》(2024) (香港首映) ：黃永玉。(公關提供)

鑑於觀眾反應熱烈，資料館電影院將於8月17日（星期日）下午二時加開一場放映，讓更多觀眾有機會欣賞這部彌足珍貴的紀錄片。加場放映設映後談，由楊凡擔任講者。加場門票票價為60元，由7月18日（星期五）起於城市售票網（www.urbtix.hk）發售。

《過年》(2024) (香港首映)。(公關提供)

「畫說人生：《過年》（2024）」放映節目是「中華文化節2025」節目之一。「中華文化節」由文化體育及旅遊局呈獻、康文署轄下弘揚中華文化辦公室策劃，旨在弘揚中華文化，以提升市民的國民身分認同及文化自信，同時吸引並匯聚內地和世界各國頂尖的藝人和藝團來港交流。