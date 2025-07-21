深情眼劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《深情眼》陸劇改編自同名小説。有張笑安為執導，由張予曦、畢雯珺領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。今年出演過大劇《掌心》的張予曦，將搭檔《珠玉在側》的畢雯珺上演這部網路人氣小說，演繹姐弟戀天花板！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

电视剧深情眼@Weibo

《深情眼》電視劇情大綱

三十幾歲的葉濛（張予曦 飾）個性豪放、漂亮，任職公關行業，因離職結束北漂生活，回到故鄉小鎮。一次偶然，她結識了李靳嶼（畢雯珺 飾），他比葉濛小兩歲，因患抑鬱症從大學輟學，離開北京回到小鎮與奶奶相依為命，靠打零工照顧奶奶為她治病。雖然兩人性格大大不同，但葉濛卻被這個冷漠但是雙眼十分深情的少年深深吸引。葉濛心疼李靳嶼的艱苦生活，主動提供協助，起初，李靳嶼以為她只是玩玩，便冷淡回應，但葉濛越挫越勇，用真誠與熱情打動李靳嶼，愛意漸漸萌生；而李靳嶼也在葉濛的真心追求下打開心門，變得自信又開朗。

就在此時，一枚戒指影響了兩人之間的關係，葉濛母親多年前因病去世的真相被慢慢揭開，她不得不面對事實，就是母親的離世與李靳嶼的家庭有著密切聯系。此刻，李靳嶼的心早已傾向葉濛，葉濛為他帶來了光明與溫暖，現在他亦在旁幫助葉濛解開內心的枷鎖， 互相治癒成長。兩人一起解開上一代的糾葛，放下過去，共同迎接絢麗多彩的未來。

《深情眼》播出時間｜最新追劇日曆

《深情眼》電視劇幾時播? 《深情眼》一共有26集，2025年7月21日20：00起由芒果TV、湖南衛視播放，會員搶先看3集，SVIP搶先看4集；而非會員就每日更新1-2集。

电视剧深情眼@Weibo

《深情眼》演員

張予曦 飾 葉濛

個性開朗，主動積極，離職而重返故鄉相遇李靳嶼，互相治癒，彼此溫暖

电视剧深情眼@Weibo

畢雯珺 飾 李靳嶼

外表冷漠神秘，擁有一雙深情眼，葉濛使他敞開心扉

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張小婉 飾 方雅恩

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劉潤南 飾 程開然