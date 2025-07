吳千語為富貴閨密做姊妹　老公施伯雄曬老婆凸肚照惹懷孕猜測

現年31歲的吳千語(Karena)與「百億富三代」施伯雄(Brian)於2023年12月簽字結婚,去年8月在建於15世紀的意大 利Tuscany Villa di Geggiano莊園舉行復古浪漫風婚禮。日前吳千語的網紅好姊妹林恩如(Irene)出嫁,婚禮同樣在意大利舉行,吳千語和老公施伯雄分別擔任兄弟姊妹團,在社交平台分享美照時,吳千言被發現肚凸凸似有4個月身孕,再惹懷孕猜測。

吳千語與施柏雄參加好友婚禮。(小紅書@吳千語)

+ 6

施伯雄在IG分享婚禮盛況,其中一段影片,見吳千語與友人自拍,屢傳懷孕的吳千語穿上一條黑色絲質吊帶裙,由於好貼身,身材圓潤,除上圍升cup,腹部更明顯凸起似懷孕4個多月。有網民分別在二人社交平台留言問:「千語is pregnant?」、「懷孕了嗎?」。施伯雄和吳千言未有回覆,但就向一對新人送上祝福,施伯雄:「Congratulations to Irene and Sean 🫶」,吳千語:「Love, laughter, and Tuscany 🍷 💞在最美丽的setup下見證了”I do “Here’s to a lifetime of happiness」。

吳千語上圍亦升cup。(ig@brian_sph)

側身睇,吳千語個肚都好大,似懷孕4個月。(ig@brian_sph)

新娘子同姊妹團齊齊穿泳裝。(ig@lreneeeee)

吳千語(左二)個月有手尸(ig@lreneeeee)

據知新娘子林恩如今年32歲,是台灣網紅及時尚博主,小紅書粉絲有近20萬人;而新郎哥身份較神秘,但肯定是非富則貴。一對新人遠赴意大利的La Foce莊園舉行婚宴,莊園由義大利知名建築師 Cecil Pinsent 所設計,充滿文藝復興風格,當中的蜿蜒小徑、幾何對稱的綠籬花園配以古典石雕,難怪收獲「Il Parco più bello d'Italia」一等獎的美譽,早前Tyson Yoshi亦在此舉行婚禮。

新娘子林恩如係台灣網紅,喺小紅書有近20萬粉絲。(ig@lreneeeee)

新娘子林恩如今年32歲,老公叫Sean。(ig@lreneeeee)

+ 24

點擊睇更多林恩如富貴生活照: