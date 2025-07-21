吳千語為富貴閨密做姊妹　老公施伯雄曬老婆凸肚照惹懷孕猜測

現年31歲的吳千語（Karena）與「百億富三代」施伯雄（Brian）於2023年12月簽字結婚，去年8月在建於15世紀的意大 利Tuscany Villa di Geggiano莊園舉行復古浪漫風婚禮。日前吳千語的網紅好姊妹林恩如（Irene）出嫁，婚禮同樣在意大利舉行，吳千語和老公施伯雄分別擔任兄弟姊妹團，在社交平台分享美照時，吳千言被發現肚凸凸似有4個月身孕，再惹懷孕猜測。

吳千語與施柏雄參加好友婚禮。（小紅書@吳千語）

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施伯雄在IG分享婚禮盛況，其中一段影片，見吳千語與友人自拍，屢傳懷孕的吳千語穿上一條黑色絲質吊帶裙，由於好貼身，身材圓潤，除上圍升cup，腹部更明顯凸起似懷孕4個多月。有網民分別在二人社交平台留言問：「千語is pregnant?」、「懷孕了嗎？」。施伯雄和吳千言未有回覆，但就向一對新人送上祝福，施伯雄：「Congratulations to Irene and Sean 🫶」，吳千語：「Love, laughter, and Tuscany 🍷 💞在最美丽的setup下見證了”I do “Here’s to a lifetime of happiness」。

吳千語上圍亦升cup。（ig@brian_sph）

側身睇，吳千語個肚都好大，似懷孕4個月。（ig@brian_sph）

新娘子同姊妹團齊齊穿泳裝。（ig@lreneeeee）

吳千語（左二）個月有手尸（ig@lreneeeee）

據知新娘子林恩如今年32歲，是台灣網紅及時尚博主，小紅書粉絲有近20萬人；而新郎哥身份較神秘，但肯定是非富則貴。一對新人遠赴意大利的La Foce莊園舉行婚宴，莊園由義大利知名建築師 Cecil Pinsent 所設計，充滿文藝復興風格，當中的蜿蜒小徑、幾何對稱的綠籬花園配以古典石雕，難怪收獲「Il Parco più bello d'Italia」一等獎的美譽，早前Tyson Yoshi亦在此舉行婚禮。

新娘子林恩如係台灣網紅，喺小紅書有近20萬粉絲。（ig@lreneeeee）

新娘子林恩如今年32歲，老公叫Sean。（ig@lreneeeee）

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