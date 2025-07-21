林子博談港英生活節奏差天共地　英國治安差？警察建議：偷由佢偷

移居英國4年的前TVB娛樂新聞台主播林子博，今個月初帶子女返香港放暑假，兼筵開12席舉行粉絲見面會慶祝54歲生日。日前林子博接受薛家燕、范振鋒和思敏的新城電台節目《開心大派對》訪問，大談移居英國生活，直言尚未習慣慢活；談到英國治安問題，警察對小額失竊並不受理，更會建議屋主將車匙放樓下，「偷由佢偷啦」家燕姐聞言失笑！

林子博上新城接受訪問。（YouTube@開心大派對）

談到英國人嘅工作效率，林子博都好肉緊，話要融入當地人。（YouTube@開心大派對）

林子博於2020年喪妻，太太董燕君（Shirley）因癌症平滑肌肉瘤病逝；林子博為實踐愛妻遺願，翌年辭去香港工作，帶埋19歲大女林詠渝和15歲細仔林卓楠舉家移居英國曼城生活。林子博直言一開始子女不贊成，由於大女在香港多朋友，而細仔則聽從家姐說話；後來因為家姐朋友認為是好事，令姊弟改變主意。林子博說：「朋友講一句好過我講十句，老師同學都話爸爸陪你過去咪好，阿仔知道冇乜功課做，就問幾時過去，哈哈。」

林子博一家選擇在英國曼切斯特居住，租住一個兩層高的1,400呎房屋，並落大花園要定期剪草，由於近郊區，不時會見到鹿、狐狸、松鼠等野生動物。移居英國一段日子，林子博坦言仍未完全適應當地的慢活生活節奏，說：「差天共地，香港以前寫低第二日要做乜，做到六、七樣已經好好，但嗰邊一日做到一至兩樣已經好叻，啲人慢活，黃帝唔急太監急。」他舉例子，透露由英國返香港時不小心拿錯行李，翌日到機場取回自己行李，過程只需半小時，嘆如在英國可能要半日；另在港到茶餐廳叫炒麵，未完全落完單，炒麵已送到桌上，不禁與女兒互相對望微笑。

林子博太太離世後，子博就帶埋一對子女移居英國。（FB圖片）

移民都需要一段時間適應。（YouTube圖片）

剛移民時，細仔仲係小朋友樣。（FB圖片）

一家三口近日返港放暑假。(facebook圖片)

范振鋒問是否「悶到嘔」？林子博說：「都係嘅，嗰邊有好有唔好，唔好係我哋習慣生活喺急速節奏下，嗰邊力不從心，有啲唔開心。開心係嗰邊天氣好好，好舒服，慢活都係一種開心，行步路都慢啲。」林子博透露現在空閒時間多，會約朋友打golf、網球、羽毛球、夾band等，令自己生活充實一些。

失竊少於一千警察不受理？

提到治安問題，林子博表示不止英國，歐洲、加拿大等地方亦不是太好，他說：「好似話被人偷嘢唔過一千蚊唔使報警。甚至乎話，有人發生過嘅，俾人偷嘢，警察會呼籲你將車匙放樓下，偷就由佢偷，最重要佢唔好上嚟二樓你瞓覺嘅地方，佢哋有個說法係咁。」在旁的薛家燕忍不住失笑。另一主持思敏說：「好包容」，林子博補充：「同埋唔好傷害佢，你傷害佢可以告你，吓，我間屋嚟喎。」

林子博指一開始移英被網民炮轟沒有做好準備，他解釋沒有準備亦為視察環境，他說：「我自己開頭住英國好多人喺網上面鬧我，你冇準備，好多人喺香港已經買定同租定樓，我就係因為想搵個治安好嘅地方，你隔山買或租樓，好大風險，落地你感受下附近氣氛，發覺越方便嘅地方越危險，越郊區越安全。」

講起英國治安認真麻麻。（YouTube@開心大派對）

林子博屋企外經常見動物。(facebook圖片)

林子博學習慢活。(facebook圖片)