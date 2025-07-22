米雪出席長者活動認曾容貌焦慮靠一「蕉」養顏　4字揭余慕蓮近況

藝人米雪今日（22日）應邀請到荃灣出席軟餐品牌活動，期間，除分享其「凍齡」秘訣，及照顧身邊患吞嚥困難的朋友的經歷外，更大開金口獻唱兩曲助慶，深受現場老友記喜愛。

米雪今日（22日）應邀請到荃灣出席軟餐品牌活動，期間分享其「凍齡」秘訣，及照顧身邊患吞嚥困難的朋友的經歷。（陳釗 攝）

米雪受訪時表示不只是老友記才有吞嚥困難的問題，有些較年輕的朋友，也可能因為疾病或受傷等其他情況導致吞嚥困難，所以希望籍此活動多多宣揚。另外，談到她即將踏入70歲，但無論樣貌和身形仍保持得非常好？米雪笑言：「其實都是對自己身體負責任，因為（身體）都跟了我那麼久、那麼操勞，所以現在是要好好為她著想，我覺得自律很重要，有時難免會為食，但放肆一、兩次便要提醒自己。」米雪又坦承自己也有容貌焦慮，是人生必經階段，尤其翻閱舊照，就會發現自己容貌有變化，除了欣然、開心接受外，在護膚上她也花了不少心思，「女人真的很辛苦，一時敷蛋白，一時又會敷青瓜，香蕉我也試過，是聽韓馬利介紹，用香蕉皮敷臉，效果又真的不錯，總之是安全的方法都可以試一下。」

米雪受訪時表示不只是老友記才有吞嚥困難的問題，有些較年輕的朋友，也可能因為疾病或受傷等其他情況導致吞嚥困難。（陳釗 攝）

米雪活動上大開金口助慶。（陳釗 攝）

對於早前在新加坡旅遊時激罕分享泳衣照，引起網民哄動。米雪哈哈大笑，笑指不是什麼大解放，當天穿的泳裝款式不是很性感，很普通而已，「因為去到那裡玩得很開心，純碎度假、享樂，剛好那天又不是很曬，我就到泳池試試自己的跳躍力，發現自己的腳力還是不錯，然後越玩越開心，最後連酒店的攝影師都來拍照。」不過米雪直言不會挑戰更性感的泳裝款式，因為她的骨架和手腳太瘦，穿起來不好看。

米雪早前在新加坡旅遊時激罕分享泳衣照，引起網民哄動。（IG@mixue_michelleyim）

Keep得極好！（IG@mixue_michelleyim）

米雪與余慕蓮（魚毛姐）私下非常熟，之前還連同安德尊、林映輝等相約為對方慶祝88歲生日。米雪形容余慕蓮的狀態「非常之好」，說話中氣十足，「安德尊還笑她說話那麼大聲，千萬不要講是非，否則全圍枱的人都聽到。而我覺得毛姐有個地方值得大家學習，她年輕一點的時候，堅持一星期去游三天水，把身體底子打好。（毛姐有不要吃軟餐？）絕對不用，有些長者喜歡有口感，未必吞下去，在嘴裡咀嚼。」

日前余慕蓮迎來88歲生日，米雪、安德尊、林映輝等相約為她慶生！（微博@李力持）

而另一位曾多次合作的前輩周驄早前因肺炎離世，享壽92歲，今日在世界殯儀館設靈。米雪大讚周驄哥哥是一位很好的前輩，以前一起拍戲時，經常坐在旁邊偷師，對方會先把對白消化，然後很順暢地講出來，演得很自然又記性好，而且縱使年紀大了，依然活到老學到老。