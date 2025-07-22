《中年3》女星不想囝囝變媽寶送入軍校 寫信掛念愛兒淚濕信紙
撰文：陳浩賢
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51歲的車婉婉，憑《中年好聲音3》擔當主持，讓新一代對她更多認識，她不止是靚聲王，而且擁有一個幸福家庭，於2013年嫁給澳洲籍男友、游泳教練Jonathon，並在2017年以42歲高齡誕下混血兒子車浚義（BBQ）。現時囝囝已經8歲，車婉婉不想囝囝長大後成為「媽寶」，近日他送了兒子上廣州黃埔軍校參加訓練營，雖然只是短短7日，但沒有媽媽在旁，BBQ要學習照顧自己，將來成為真正男子漢。
車婉婉雖然對囝囝萬分不捨，但仍知道「玉不琢，不成器」，而在帶囝囝入軍營之前，一行人先去了做腳底按摩，放鬆一番。車婉婉發文分享心情「Q MaMa 、BBQ先生和好朋友仔一齊坐高鐵到廣州，準備第二日入黃埔軍校訓練營。一早起身食個靚早餐，精神爽利入營去，好彩廣州的天氣不太差，沒有影響小朋友入營，真係感恩。」
車婉婉表示對自己亦是一次很大的考驗，「這次不單是BBQ的學習機會，亦都係Q MaMa的一個寶貴經驗，大家齊齊走出Comfort Zone！小朋友學習自己照顧自己，學習有紀律的生活；Q MaMa學習捨得，學習Let Go，信任BBQ。」車婉婉寫了3封信給囝囝，但一路寫一路流淚，完全道出了為人母親的心情。
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