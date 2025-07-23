TVB小花被拒入LABUBU快閃店　失望拍片卻惹抨擊：你做錯仲怪人

LABUBU熱潮席捲全球，而近日香港都有舉行《THE MONSTERS Wacky Mart快閃店》，場內有很多LABUBU產品，有藝人都專誠抽預約券入場，但最終竟被拒於門外。

陳若思是TVB上位小花，《刑偵12》、《執法者們》都有份演出。（IG@amberchann46）

陳若思是LABUBU超級Fans，家中有很多珍藏。（IG@amberchann46）

TVB小花陳若思（Amber）日前就拍了一條片，表示要警世，她說自己抽中快閃店入場預約，本來很開心，一大早9點半就去到尖沙咀準備排隊入場，但她續說：「檢查吓係咪本人，我寫咗身份證後面四個數字，但係原來係不包括特殊字符，所以……今日嘅我入唔到去，同場都有好多人好似我咁。」她在片中亦數算過，至少有12個人都有類似她的情況出現，她發文問：「抽到PopMart快閃店入場資格😭並不代表你入到去⚠️以現場被拒絕的人數估計 每日有100個人被拒諸門外 究竟啲公仔留返俾邊個買？🥹」

TVB小花陳若思（Amber）日前就拍了一條片，表示要警世，她說自己抽中快閃店入場預約，本來很開心，卻被拒入場。（IG@amberchann46）

入場前，要用身份證核對身份。（IG@amberchann46）

她續說：「我寫咗身份證後面四個數字，但係原來係不包括特殊字符，所以……今日嘅我入唔到去。」（IG@amberchann46）

Amber指同場有很多人都有類似情況，至少數過有12人被拒入內，她反問：「究竟啲公仔留返俾邊個買？」（IG@amberchann46）

陳若思拍片原意是提醒大家，如果要預約，千萬別犯下她的錯誤，記住只填身份證尾四位數字，別填括號內字符就好，她更影低工作人員，女職員向她說：「係入唔到㗎喇，唔好意思呀。」而另一位保安見她拍片，亦用帶點寸嘴的語氣，指住「請勿停留」的牌子說：「影埋呢四個字呀，please do not stay here，OK？」雖然打了薄格，但都見到兩位工作人員的樣貌。

她更影低工作人員，女職員向她說：「係入唔到㗎喇，唔好意思呀。」（IG@amberchann46）

另一位保安見她拍片，亦用帶點寸嘴的語氣，指住「請勿停留」的牌子，叫她認埋。（IG@amberchann46）

保安說：「影埋呢四個字呀，please do not stay here，OK？」雖然打了薄格，但都見到兩位工作人員的樣貌。（IG@amberchann46）

片段反應兩極，如吳浩康都認同保安態度欠佳，留言：「影埋呢四個字😂唔駛吓話！」、「其實做食Q係咪一定要態度咁差🤷🏻‍♂️」並十分同情陳若思的遭遇，認為：「有其他資料証明到係本人，就應該酌情處理㗎啦，入場消費名額啫，又唔係抽啲咩大獎，真係有必要執到咁正咩」不過也有人認為陳若思確實填錯，不讓她入場也是合理：「OnX，人地有例子比埋你都可以填錯，仲喺度影人上網想公審人🤡」、「明明人地寫明咗，仲已經本身可以預填信息。自己唔留意仲要去怪人。又要咁樣去影人地，人地都打份工姐。咁樣去博流量？」另外更有人留言說：「點解大部份人都入到冇填錯？點解又唔影下你條仔大鬧職員？不停問人地識唔識中文果位？」

陳若思感到失望，但她將遭遇放上網後，卻引來兩極反應。（IG@amberchann46）

對於陳若思的遭遇，網民有兩極意見。（Threads/instagram@amberchann46）

對於陳若思的遭遇，網民有兩極意見。（Threads/instagram@amberchann46）

對於陳若思的遭遇，網民有兩極意見。（Threads/instagram@amberchann46）

對於陳若思的遭遇，網民有兩極意見。（Threads/instagram@amberchann46）

對於陳若思的遭遇，網民有兩極意見。（Threads/instagram@amberchann46）