伍允龍認愛後首與李蔓瑩出席活動 全程勁避諱只因太怕羞

伍允龍認愛李蔓瑩後，二人今日（22日）首次出席公開活動，但大會事前表明二人需分開受訪，合照時，二人亦十分避諱。

伍允龍今日同女友李蔓瑩出席活動，全程都因為怕羞而十分避諱。

伍允龍染了一頭金髮，他解釋是因為工作需要，問到女友有否讚靚仔，他表示無特別問，但應該覺得不錯。提到二人戀情是在主題樂園被發現、今日重遊舊地應覺如何，他說今次主要是觀賞電影，又指分開訪問「唔係我安排」，問到是否酬勞不足所致，伍允龍說：「我覺得你訪問我一個先啦，我哋嚟睇戲咋嘛。（咁你唔提出一齊訪問？）佢自己一個做都OK嘅。」又表示如果介意的話，就不會一起出席活動，最後才認是因為有點怕羞才分開受訪，又表示原以為公開了戀情不會被追問，但無悔選擇公開。「因為拍拖始終都係兩個人嘅事。」問到老闆古天樂今日是否第一次見李蔓瑩，伍允龍再反問大家點解這樣問，之後又大讚古生是很好的前輩。

李蔓瑩話「識功夫」男生會額外加分，而本身識少少功夫的她試過偷襲男友。

李蔓瑩受訪時，表示十分鍾情主題樂園，又指男友都有「少女心」，所以不會抗拒同遊。李漫瑩又指二人因工作關係以及打機而認識，問到芳心如何被打動，她說：「最緊要真誠，我哋成日都會傾偈，咁你就會feel到對方嘅真誠。（邊個追求對方先）我唔係一個主動嘅人。」