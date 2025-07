視后胡杏兒與老公李乘德(Philip)在2015年結婚,婚後育有大仔李奕霆(Brendan)、二仔李奕霖(Ryan)及細仔李奕宏(Liam),一家五口幸福美滿。不過今年3月有傳媒影到李乘德在52歲生日前夕撇下太太及三個仔,在夜店開Party狂歡,期間更與多名索女親密擁抱,態度熱情,事後他發文解釋自稱「擁抱者」,而胡杏兒亦表示純屬誤會,但仍惹來婚變傳聞。近日胡杏兒一家去了馬爾代夫旅行,力證感情不變!

胡杏兒與老公李乘德(Philip)。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒與李乘德育有三子李奕霆(Brendan)、李奕霖(Ryan)及李奕宏(Liam)。(IG@myoliemyolie)

拍拖睇林峯演唱會。(IG@myoliemyolie)

為二仔慶祝6歲生日。(IG@myoliemyolie)

李乘德同三個仔。(IG@myoliemyolie)

打卡。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒與李乘德拍拖旅行。(IG@myoliemyolie)

胡杏兒曬出多張合照,並寫道:「Our annual date with the ocean, love this paradise! 💙🦋🐟🐠🐬🐳🔵🌀🩵🪁🐋🩱(我們每年與海洋的約會,愛這個天堂!)」相中所見,胡杏兒一家齊齊以藍色造型出鏡,身穿藍綠色長裙的她大騷長腿,即使已為三子之母身形依然Fit爆!胡杏兒又雙手搭住老公膊頭影相,一臉幸福,可見兩人十分恩愛,以行動粉碎婚變傳聞!

胡杏兒一家去了馬爾代夫旅行。(IG@myoliemyolie)

Fit!(IG@myoliemyolie)

Fit!(IG@myoliemyolie)

溫馨。(IG@myoliemyolie)

溫馨。(IG@myoliemyolie)

好靚。(IG@myoliemyolie)

好靚。(IG@myoliemyolie)

好靚。(IG@myoliemyolie)

靚人靚景。(IG@myoliemyolie)

一臉幸福。(IG@myoliemyolie)

一臉幸福。(IG@myoliemyolie)

Fit。(IG@myoliemyolie)

Fit。(IG@myoliemyolie)

Fit。(IG@myoliemyolie)

一家旅行。(IG@myoliemyolie)