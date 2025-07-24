明媒善娶劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

明媒善娶陸劇，改編自同名小説。有許珮珊作為執導，由孔雪兒、任豪領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。曾執導過多部熱門劇集，如《擇君記》、《錦繡未央》等的許珮珊導演，今次參與製作，不知會帶來怎麼樣令人驚喜的作品呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員、演員關係圖以及追劇日曆。

明媒善娶電視劇情大綱

官媒世家的嬌寵千金施伐柯（孔雪兒飾）性格貪圖享樂，但在母親的期望下，開始考慮接手家族生意。施伐柯在一次偶然的機會下認識了外表豪橫、實則是受皇帝委派暗查皇城勢力的陸池（任豪飾）。陸池當時下山尋找他的“小妹妹”，而施伐柯無意中破壞了開業儀式，兩人因而結識，隨後施伐柯被陸池的容貌吸引，決定傳承媒婆衣缽幫助他促成良緣，而陸池也藉此機會加深與施伐柯的感情。

隨著劇情的推進，施伐柯的家族遭遇陷害失去官媒身份，她決心承擔責任重振家族聲譽。施伐柯與陸池攜手揭露了鄧媒婆和王善人的陰謀，更在調查過程中發現了武安侯利用京城婚事結黨營私、圖謀篡位的秘密。在施伐柯的協助下，陸池成功挫敗武安侯及其黨羽的陰謀，守護了皇帝與天下太平。經歷重重磨難與考驗後，施伐柯最終憑藉自身努力被皇帝封為“天下第一媒”的美譽，並與陸池喜結良緣。

明媒善娶播出時間｜最新追劇日曆

明媒善娶電視劇幾時播?明媒善娶一共有24集，由愛奇藝播放，由7月24日起，VIP會員每日19點更新2集，首更6集，而非會員則每日19點更新1集，首更2集。

网剧明媒善娶@Weibo

明媒善娶演員人物關係圖

明媒善娶演員

孔雪兒 飾 施伐柯

因母親的期盼，接手家族生意，而家族遭遇陷害失去官媒身份，與陸池攜手揭露陰謀。

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任豪 飾 陸池

外表強勢霸道，實際上是皇帝派遣來秘密調查京城勢力.

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趙順然 飾 賀可鹹

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胡丹丹 飾 李盼兒