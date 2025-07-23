港姐冠軍生日老公唔見影惹婚變疑雲　拒入豪門嫁農村小子曾陷抑鬱

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）在2011年與內地武術指導朱少杰結婚後，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie），而郭羨妮亦逐漸減產，直至2021年獲邀拍攝ViuTV劇集《冥冥之中》，相隔多年復出螢光幕的她依然靚女，顏值未有跌Watt！昨日（22日）郭羨妮迎來51歲生日，她在IG分享了一段到越南旅行慶生的短片，並以英文寫道：「是時候出發去看看世界了。去年的這個時候我在馬爾代夫。今年我們的目的地是越南。順便祝我生日快樂。」

郭羨妮在1999年參選港姐以大熱姿態奪得冠軍後入行。（YouTube影片截圖）

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）。（IG@sonijakk）

2011年郭羨妮低調與內地武術指導朱少杰結婚，翌年誕下女兒朱家愛（Kylie）。（IG@sonijakk）

郭羡妮同囡囡。（IG@sonijakk）

郭羡妮相隔多年復出螢光幕，參演ViuTV劇集《冥冥之中》。（IG@sonijakk）

保養得宜！（IG@sonijakk）

保養得宜！（IG@sonijakk）

片中所見，郭羨妮同囡囡一起旅行，素顏出鏡的她皮膚白滑緊緻，完全不似年過半百。不過此行就未見老公朱少杰同行，而去年他們就一家三口去了馬爾代夫旅行慶生，因而惹來外界猜測夫妻感情生變。郭羨妮在2011年因拍攝《宮鎖心玉》而認識比她年輕6歲的朱少杰，當時她因一段武打戲而NG多次，而朱少杰就一次又一次為她耐心講解，最終完美完成了拍攝，兩人在拍攝期間漸漸愛上了對方，拍拖數月後便結婚。

郭羨妮同囡囡一起旅行。（影片截圖）

郭羨妮同囡囡一起旅行。（影片截圖）

未見老公朱少杰同行。（影片截圖）

靚景。（影片截圖）

去年一家三口去馬爾代夫旅行慶生。（影片截圖）

不過因朱少杰出身於農村，當時外界並不睇好這段戀情，直指郭羨妮嫁給「窮小子」，女尊男卑，但郭羨妮在接受訪問時就直言愛老公的單純，自小在農村長大的朱少杰兒時生活環境不好，沒有鞋穿，因此現在特別喜歡買鞋；又指自己其實十分簡單，只想要平凡戀愛，她曾笑言大家都覺得她要找個「光頭核突有錢佬」嫁，但她就認為不會快樂，而她亦不是一個注重物質的人，只要愛錫她就足夠了。去年郭羨妮自爆曾陷抑鬱，全靠老公才走過低潮：「是的，我不應屬於這（娛樂）圈，我的性格不適合，而且太多令我難以想像的事發生在我身上，令我招架不住而陷入抑鬱的深淵。直至遇上我丈夫，人才走出陰霾。」

去年情人節放閃！（IG@sonijakk）

兩人頭貼頭合照，非常甜蜜。（IG@sonijakk）

溫馨。（IG@sonijakk）

去年郭羨妮曾發文怒轟網台言論失實，更自揭曾陷抑鬱。（IG@sonijakk）

Keep得好！（IG@sonijakk）

Keep得好！（IG@sonijakk）