高海寧曬零贅肉小蠻腰拍廣告勁吸睛　認情緒病未完全斷尾仲要袋藥

憑劇集《新聞女王》成功彈起的高海寧（高Ling)，工作接踵而來，身為大忙人的她今（23日）就以代言人身份，為著名健康品牌拍攝全新廣告，身穿白色系套裝露出小蠻腰的她，相當吸睛，狀態非常之好。

高海寧狀態非常好。（陳順禎攝）

身穿白色系套裝示人的高海寧，大方展現纖瘦小蠻腰，腰間幾乎零贅肉，還有馬甲線線條，狀態非常之好，在接受訪問時問到現時腰圍是多少時，她就表示：「我冇度啊，但呢排係有瘦返啲。（平時點樣保持身材？）其實我就唔係太戒口，我咩都食，因為我覺得你如果抑制咗自己食嘢，係會令到你對嘢食有慾望，反而會食得更加多。所以變相我咩都食，不過我會控制份量。同埋我會做運動，我自己好鍾意做gym，（一星期會做幾多次？）咁要睇我工作嘅情況，如果工作唔係好忙嘅時候，我諗我可以一個禮拜做到一至兩次嘅。」除了健身她還會做瑜伽。

小蠻腰吸睛。（陳順禎攝）

而提到《新聞女王2》在香港取景拍攝的某場戲份，在網上遭到瘋傳，問到現時劇集是不是已完全煞科呢？她就二話不說：「我嘅部份煞科，（全劇未煞科嘅？）未。（你哋四個被影到一齊拍外景，係唔係大結局畫面嚟？）你哋到時睇就會知㗎啦。」揚言《新聞女王2》上了熱搜榜又受到大家討論，證明大家都好期待該劇集，她自己都非常開心。而提到另一部有份演出的重頭劇《璀璨之城》（現時停工）有沒有確實開工日期通知，她就表示：「等緊監製通知 。」所以在還沒有確實拍攝日期，她就等同於放假，趁這段時間就相約了蘇民峰夫婦一起去澳洲旅遊：「我book咗去澳洲滑雪，（本身係咪新手呢？）我未學過㗎，第一次。（蘇師傅會唔會介紹啲男性朋友俾你識？）佢唔會㗎，佢成日都話感情嘅嘢唔好問我，你鍾意就得。（你有冇嘗試問佢姻緣？）佢咪就話愛情嘅嘢唔好問佢囉。」

劇集《璀璨之城》停工多日，高海寧表示在等通知開工。（陳順禎攝）

《新聞女王2》在香港取景拍攝的某場戲份，在網上遭到瘋傳。（微博圖片）

另外，提到她早前接受訪問自揭有情緒困擾問題，問到如何解決這些問題時，她就表示當時是尋找專業醫生幫助，但這個疾病最終是需要靠自己：「因為你永遠對住醫生嘅時候，佢會講啲嘢令你好舒服，你自然就會覺得冇嘢。但當你返咗屋企夜晚一個人嘅時候會特別多嘢諗，你會有個情緒嘅跌宕，嗰陣時就要靠自己去諗通一啲嘢。（而家嗰啲焦慮、恐懼、驚恐冇晒？）我諗呢樣嘢係冇可能完全斷尾，已經變咗我嘅一部份，而家已經識同佢相處，或者我識得點樣調節自己嘅心情，就唔會咁容易觸發到。」續問到既然沒有完全康復，在這種情況下還需不需要看醫生或者吃藥時，她表示：「停咗好耐啦，（要袋住鎮靜劑嘅藥？）我會袋住喺身，呢個係一個習慣，你當係安全感嘅來源。」強調情緒病其實同感冒一樣，千萬不要將這個病邪惡化，反而要正面面對。