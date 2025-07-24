90年代女神唔准21歲學霸女兒選港姐　直播教女7分鐘：你靠靚就弊

現年57歲的李婉華是90年代的性感女神，2003年嫁加拿大籍股票經紀李守正後移民加國，誕下一女及雙胞胎兒子，大女Natalie今年已經21歲，長得亭亭玉立，年前陪媽媽返香港見傳媒，直認喜歡唱歌跳舞，視媽媽為偶像，更以當演員作目標！前日（22日）李婉華與囡囡Natalie一齊做YouTube直播，不少網民好奇Natalie為何不參選港姐，李婉華即落閘說：「NO」，囡囡扁嘴問：「點解我唔參加港姐？」此話題，李婉華教女講足7分鐘，表示最重要先讀書，有內涵便能散發自信：「如果你靠靚就弊！」

李婉華係90年代嘅性感女神。（劇照）

李婉華2003年嫁加拿大籍股票經紀李守正後移民加國，誕下一女及雙胞胎兒子。（李婉華@微博）

Natalie喺外國長大。（李婉華facebook）

李婉華母女一齊做直播。（YouTube@李婉華）

Natalie廣東話麻麻。（YouTube@李婉華）

李婉華母女檔一齊做直播，但一開始因為Natalie有一年時間沒有講廣東話，直言：「唔記得晒」，即被媽媽「訓話」：「呢個係你母語都可以唔記得㗎咩？咁你要見阿媽多啲，講多啲嘢。」Natalie大部份時間講英語，只間中夾雜一兩句廣東話。剛以高等榮譽大學畢業的Natalie選擇繼續升學，透露將赴紐約大學（NYU）修讀市場系碩士課程。不少網民問她為何不返港參加《香港小姐競選》，Natalie表現自信爆棚一面，不停撥弄秀髮，媽咪見狀都哈哈大笑。

李婉華未有否定選美不好，但肯定女兒不會，堅決落閘：「No，佢唔會嘞」，Natalie搖頭和議表示會繼續讀書，但亦想與不同品牌合作，出席時裝活動，李婉華說：「你依家仲細。」Natalie反駁自己已經22歲，李婉華指還有大半年，兩母女你一言我一語，似乎意見分歧。

李婉華話阿女唔會選港姐，Natalie即扁嘴。（YouTube@李婉華）

李婉華話阿女唔會選港姐，Natalie即扁嘴。（YouTube@李婉華）

Natalie今年以高等榮譽大學畢業，將赴紐約繼續升學讀碩士。（IG@nataliewtlee）

李婉華直言很多人問Natalie為何不選港姐，Natalie望住媽媽以半鹹淡廣東話問：「點解我唔參加港姐啫？」然後扁嘴挨落媽咪膊頭撒嬌，李婉華解釋：「我成日都講，靚唔靚唔使人話你知，你自己要自信心，(靚）呢啲好各花入各眼，如果你靠靚去認識自己，自信來自人哋你靚唔靚係唔應該。我覺得一個女仔靚唔單止係外表，love herself,內在美都好重要，自己要有本事先。我成日都講，你唔好靠人話你得唔得，你要話俾人聽我得，咁先有價值！ 依家更加添，一定要自己有自信，如果你靠靚就弊！因為你要人哋話你靚唔靚，人哋話你靚唔靚唔開心.....見多啲人讀多啲書，用你自己本事去爭取你未來仲好。」一口氣講足4分鐘沒有停過，加埋之前對話，談選美話題足足7分鐘，連李婉華也忍不住哈哈大笑說：「阿媽講嘢好煩呀嘛」。

李婉華話如果你要人話你靚唔靚，被人話唔靚會即刻唔開心。（YouTube@李婉華）

最後母女好齊心，覺得知識更重要。（YouTube@李婉華）

李婉華與Natalie一年先見一次。（李婉華IG圖片）

Natalie外國長大，衣着較開放。（IG@nataliewtlee）

經常騷身材。（IG@nataliewtlee）

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