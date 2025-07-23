許廷鏗樂見欣宜復出　笑老友與柳應廷有極大瘦身空間

許廷鏗有多年打羽毛球經驗。（葉志明攝）

《第一屆新城慈善羽毛球賽》今日（23/07）舉行，馬浚偉、許廷鏗、郭偉亮(Eric Kwok)、羽毛球教練葉姵延及伍良華進行慈善星級表演賽。許廷鏗雖然每星期都會練波，今早亦特地加操，但面對「爛打」的馬浚偉以及羽毛球高手，自己希望可以應付。他透露平時與「肥仔」打波，又笑對方雖然電兔一樣，但不知點為何身形依舊。

馬浚偉都有落場，但一如以往不受訪。（葉志明攝）

問到有否叫老Best鄭欣宜一齊運動，他說：「知佢有新動向，所以大家都有交流。我最近同米芝蓮三星餐廳主理安成宰拍節目，我有得食，但未試過用手背試食。以我嘅食量同密度，其實我算好瘦，最高峰一日四、五餐。」許廷鏗表示有約欣宜食飯，對方早前受傷後亦有報平安，叫他不用擔心。「知道佢參加唱歌比賽都surprise，因為我當年都係咁入行，但佢從來都係割禾青，成日都話唔夠我哋嚟。我諗佢都深思熟慮，挑戰一下自己，都期待佢呢個新嘗試。」許廷鏗又指對欣宜的唱功有信心，但希望她可以更自信。「佢瘦好多？正！佢仲有好多空間去瘦。」

許廷鏗話開心見到欣宜復出。（葉志明攝）

許廷鏗又透露近期有學習發聲的課程，Jer（柳應廷）亦是同學之一，期待二人之後有機會合唱。提到與Jer應該很啱嘴形，許廷鏗說：「頭先我講嘅，擺佢身上都啱用，食咁多嚟講佢都唔算肥，佢都好有空間去瘦，佢似最近谷緊大隻，如果佢認真食係唔會渣過我。」