香港流行文化節壓軸節目音樂會　一夜限定男子組合奪取黃妍芳心

「香港流行文化節」壓軸節目：一連兩場的《甚麼是喜劇》音樂會於上週六圓滿結束，雖然受熱帶風暴影響，原定於星期日晚的演出，需提前至星期六下午進行，但仍然無損台前幕後的專業表現。演出單位陳柏宇（Jason）、馮允謙 （Jay Fung）、黃妍（Cath）、組合ERROR成員何啟華（Dee@ERROR） 和梁業 （Fatboy@ERROR） 的傾力演出，更令台下笑聲掌聲不斷。

「一夜限定」男子組合各出奇謀奪取Cath芳心。(公關提供)

Jason 演唱《漂流木》時向香港電影人致敬。(公關提供)

馮允謙(Jay Fung)、梁業(Fatboy@ERROR)、黃妍(Cath)、何啟華(Dee@ERROR)、陳柏宇(Jason)在《甚麼是喜劇》音樂會中傾力演出。(公關提供)

Jason 和 Jay Fung合唱《全球百大型男》和《Life Is The Answer》送歌迷。(公關提供)

Jason 和 Jay Fung合唱《全球百大型男》和《Life Is The Answer》送歌迷。(公關提供)

由Jason、Jay Fung、阿Dee和Fatboy四位男生組成的「一夜限定」男子組合成為當晚焦點，他們向著Cath唱出《愛情值日生》時，派心、騷肌、拋眉眼，各出奇謀想奪取芳心，令Cath笑逐顏開。

「一夜限定」男子組合各出奇謀奪取Cath芳心。(公關提供)

今次音樂會的主題是《甚麼是喜劇》，阿Dee與Cath亦借機向一代笑匠周星馳致敬，唔單止與觀眾重温電影《喜劇之王》的經典對白，更合唱在電影《食神》中出現過的名曲《初戀》。今次是阿Dee與Cath的首度合作，Fatboy踢爆阿Dee在台上唔敢拖住Cath的手唱歌，難怪真的唱出了一份初戀味道。

「一夜限定」男子組合各出奇謀奪取Cath芳心。(公關提供)

而Jason和Jay Fung這個全新配搭，則為觀眾送上《全球百大型男》和《Life Is The Answer》兩首歌。Jason表示《Life Is The Answer》這首歌哲學意味甚濃，提議大家想想「What was the question?」，更笑言答得最好的一千名朋友，可以上Jay Fung 的屋企參觀，貫徹他的「廣偉論」本色。

一眾歌手在台上為Jason提早慶生。(公關提供)

整場音樂會氣氛輕鬆但⁠製作認真，在音樂策劃陳浩然（Edward Chan）帶領下，團隊在細節上都花了很多心思，不但有樂隊，亦有普羅管弦樂團的現場演奏，而最驚喜的莫過於有小薯茄及鵬哥（盧海鵬） 的參與，小薯茄錄製了「雪櫃冷笑話」為音樂會暖場，而鵬哥則透過錄音分享自己成為喜劇演員的經歷，一句：「你快樂，所以我快樂」真的道出了無數喜劇演員的心聲。

阿Dee與Cath首度合作，唱出《初戀》味道.。(公關提供)

這個由康文署主辦的音樂會以《甚麼是喜劇》為主題，明顯帶著一份對香港喜劇電影的敬意。在Jason唱《漂流木》期間，銀幕上播出一幕又一幕喜劇電影出現過的場景，向為香港電影付出過無數汗水的電影人致敬。