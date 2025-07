香港流行文化節壓軸節目音樂會　一夜限定男子組合奪取黃妍芳心

「香港流行文化節」壓軸節目:一連兩場的《甚麼是喜劇》音樂會於上週六圓滿結束,雖然受熱帶風暴影響,原定於星期日晚的演出,需提前至星期六下午進行,但仍然無損台前幕後的專業表現。演出單位陳柏宇(Jason)、馮允謙 (Jay Fung)、黃妍(Cath)、組合ERROR成員何啟華(Dee@ERROR) 和梁業 (Fatboy@ERROR) 的傾力演出,更令台下笑聲掌聲不斷。

「一夜限定」男子組合各出奇謀奪取Cath芳心。(公關提供)

Jason 演唱《漂流木》時向香港電影人致敬。(公關提供)

馮允謙(Jay Fung)、梁業(Fatboy@ERROR)、黃妍(Cath)、何啟華(Dee@ERROR)、陳柏宇(Jason)在《甚麼是喜劇》音樂會中傾力演出。(公關提供)

Jason 和 Jay Fung合唱《全球百大型男》和《Life Is The Answer》送歌迷。(公關提供)

由Jason、Jay Fung、阿Dee和Fatboy四位男生組成的「一夜限定」男子組合成為當晚焦點,他們向著Cath唱出《愛情值日生》時,派心、騷肌、拋眉眼,各出奇謀想奪取芳心,令Cath笑逐顏開。

今次音樂會的主題是《甚麼是喜劇》,阿Dee與Cath亦借機向一代笑匠周星馳致敬,唔單止與觀眾重温電影《喜劇之王》的經典對白,更合唱在電影《食神》中出現過的名曲《初戀》。今次是阿Dee與Cath的首度合作,Fatboy踢爆阿Dee在台上唔敢拖住Cath的手唱歌,難怪真的唱出了一份初戀味道。

而Jason和Jay Fung這個全新配搭,則為觀眾送上《全球百大型男》和《Life Is The Answer》兩首歌。Jason表示《Life Is The Answer》這首歌哲學意味甚濃,提議大家想想「What was the question?」,更笑言答得最好的一千名朋友,可以上Jay Fung 的屋企參觀,貫徹他的「廣偉論」本色。

一眾歌手在台上為Jason提早慶生。(公關提供)

整場音樂會氣氛輕鬆但⁠製作認真,在音樂策劃陳浩然(Edward Chan)帶領下,團隊在細節上都花了很多心思,不但有樂隊,亦有普羅管弦樂團的現場演奏,而最驚喜的莫過於有小薯茄及鵬哥(盧海鵬) 的參與,小薯茄錄製了「雪櫃冷笑話」為音樂會暖場,而鵬哥則透過錄音分享自己成為喜劇演員的經歷,一句:「你快樂,所以我快樂」真的道出了無數喜劇演員的心聲。

阿Dee與Cath首度合作,唱出《初戀》味道.。(公關提供)

這個由康文署主辦的音樂會以《甚麼是喜劇》為主題,明顯帶著一份對香港喜劇電影的敬意。在Jason唱《漂流木》期間,銀幕上播出一幕又一幕喜劇電影出現過的場景,向為香港電影付出過無數汗水的電影人致敬。