東張西望｜苦主網戀遇殺豬盤醒覺後眾叛親離　妹怒：唔好打親情牌

TVB節目《東張西望》不時揭露網上情騙陷阱，昨日（23日）一集講到一名67歲化名Yoyo的婦人墮入情騙騙局。Yoyo與一名男子叫「陳樂林」展開網戀，但原來陳樂林的外貌其實只是他冒充內地網紅醫美王明杰，陳樂林色誘Yoyo投資，結果25萬全數被騙。

一名67歲化名Yoyo的婦人墮入情騙騙局。(節目截圖)

Yoyo與一名男子叫「陳樂林」展開網戀，但原來陳樂林的外貌其實只是他冒充內地網紅醫美王明杰，陳樂林色誘Yoyo投資，結果25萬全數被騙。(節目截圖)

Yoyo發了瘋似的去籌錢，她把自己的16萬拿了出來：「唔夠我先問朋友嘅啫，最last咪去財務囉，財仔嗰度借咗3萬5。」Yoyo每個月要向財務公司還$3,617，但是她連第一期都還不了，財務公司當刻亦有致電給她催促償還債務。財務公司向她表示會轉交收數公司，Yoyo表示：「我依家就係驚緊啊，依家已經震緊啊。」

Yoyo發了瘋似的去籌錢，她把自己的16萬拿了出來。(節目截圖)

Yoyo每個月要向財務公司還$3,617。(節目截圖)

Yoyo每個月要向財務公司還$3,617。(節目截圖)

Yoyo表示自己無存償還債務，只好向家人求助，她致電居於廣州的妹妹，妹妹接電話得知她的情況後說：「我好想幫佢，我發現佢畀人呃咗十幾萬，我同佢講，唔好再畀錢對方啦，佢唔聽我講就話我想害佢『老公仔』喎，話我哋個個都想佢衰喎！」妹妹更指Yoyo已經60多歲，還去做這些事，妹妹指自己只是想Yoyo好，但就被Yoyo罵到狗血淋頭：「又咒我哋死，又咒我哋生癌。」主持林映輝問妹妹能否幫忙時，即被拒絕，妹妹指：「唔好打親情牌啦！」

Yoyo表示自己無存償還債務。(節目截圖)

Yoyo致電居於廣州的妹妹，妹妹拒絕幫忙。(節目截圖)

妹妹不想理會Yoyo，她轉向姨甥女求助，但姨甥女早前曾提供證據證明對方身份造假，力勸姨媽保持警惕，可惜Yoyo不聽勸告，最終債台高築、眾叛親離。雖然林映輝向姨甥女表示Yoyo已經覺醒，但姨甥女仍然很生氣：「佢覺醒咗咪同屋企人道歉囉，咁佢又唔係做呢一樣嘢，已經鬧咗你咁多次，真係本性難移。」

妹妹不想理會Yoyo，她轉向姨甥女求助。(節目截圖)

姨甥女早前曾提供證據證明對方身份造假，力勸姨媽保持警惕，可惜Yoyo不聽勸告，最終債台高築、眾叛親離。(節目截圖)

Yoyo還有一位70多歲的老公，但老公與她這20幾年都過著有名無實的夫妻生活，而林映輝亦有問老公會否出手幫忙，老公卻表示愛莫能助，因自己也有債務要還，無能為力：「佢哋上嚟淋紅油咪報警囉，我唔驚啊，驚咩啫？我都70幾歲啦，唔死都唔差在啦。」老公亦表明不會替她還錢，他自己亦沒有能力工作，林映輝陪Yoyo致電陳樂林，但陳樂林方面電話卻是「沒有用戶登記」的狀態，Yoyo才終於承認他是一個壞人：「我話你不得好死，死無葬身之地。所以我以後會帶眼識人，我唔會再喺呢啲平台識埋晒啲亂成一團嘅人。」

Yoyo還有一位70多歲的老公。(節目截圖)

林映暉亦有問老公會否出手幫忙。老公都表示愛莫能助，自己也有債務要還。(節目截圖)

結果訪問後數天，節目組又收到Yoyo的信息，她於社交平台找到一個與陳樂林用同一張照片的人，更與這個人又聊了起來。Yoyo即使知道是「殺豬盤」都願意繼續與這位騙子繼續聊天。

結果訪問後數天，節目組又收到Yoyo的信息。(節目截圖)

結果訪問後數天，節目組又收到Yoyo的信息。(節目截圖)