超過40位人氣男女優將齊聚澳門　紗倉真菜將率先到香港參加發佈會

由天人集團、Gloworx、日本Pierrot、台灣奧視主辦，大灣區年度焦點成人娛樂盛事PinkD! 《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》將於2025年9月26日至28日，於路氹澳門葡京人 H853 娛樂館尚梯館正式引爆中港澳粉絲熱情。被任命為形像大使的蒼井空將加上超過40位日本人氣男女優將齊聚澳門，百萬級粉絲人氣女優山岸綺花、紗倉真菜、小倉由菜、松本一香、戀渕桃奈等將強勢登陸澳門！

2025年8月1日，主辦方邀請大熱白金卡女優紗倉真菜蒞臨香港，下午4時出席PinkD!《紅粉娛樂博覽–澳門站》發佈儀式暨記者招待會。

大熱白金卡女優紗倉真菜蒞臨香港出席PinkD!《紅粉娛樂博覽–澳門站》發佈儀式暨記者招待會。(公關提供)

PinkD! 《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》目前最新男女優名單已超過40位：

包括： （截至7月20日）

日本

白金卡：高橋聖子、山岸綺花、紗倉真菜、紫堂留衣、戀渕桃奈、松本一香

白金-戀渕桃奈。(公關提供)

白金-山岸綺花。(公關提供)

白金- 紗倉由菜。(公關提供)

海報 白金卡。(公關提供)

金卡：唯井真尋、小倉由菜、川越鈴子、莉莉流花、篠原伊代

金-小倉由菜。(公關提供)

白金- 紗倉由菜。(公關提供)

海報 金卡。(公關提供)

白銀卡：藍芽水月、白峰美羽、栗山莉緒、矢埜愛茉、吉根柚莉愛、神樂桃果、善場麻美

海報 白銀卡。(公關提供)

銀卡： 葉月真由、山田鈴奈、榮川乃亞、輝星綺羅、美咲佳奈、藤田柚子、真野祈、日下部加奈、木下凜凜子、宮西光、十束流羽、東雲梓

海報 銀卡。(公關提供)

男優：千歲小梅、林太一、天道一然、大空太陽

海報 男優。(公關提供)

台灣

銀卡： 孟若羽、夏晴子、仔仔、房天樂.....

海報 台灣銀卡女優。(公關提供)

形象大使：蒼井空

形象大使蒼井空。(公關提供)

更多神秘重量級女神男神，將於八月隆重登場！

下午5時將舉行回饋粉絲快閃活動， 粉絲可選購$300套餐，當中包含紗倉親自調製飲品1 杯 ＋海報 1張＋ 活動限量紀念品1份。晚上 6時半將舉行紗倉真菜 X PinkD！預熱香港粉絲OFF會，$680 入場券包含1V 1 合影HIGH FIVE 券，另活動有粉絲互動遊戲 ＋ 藝人擺 POSE 拍攝時間 ，粉絲福利同時包括飲品1杯 ＋ 海報 1 張 ＋ 限量活動紀念品 1份。

PinkD! 《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》



日期：2025年9月26日（星期五）至9月28日（星期日）

時間：10:00–18:00（9月28日加設19:00星光舞台晚會）

地點：澳門葡京人 H853 娛樂館｜尚梯館

門票資訊：

- 一般票價：HK$280

- 互動活動券：HK$480起



活動亮點：

- 一對一女神粉絲互動體驗＋舞台福利互動環節

- 劇本殺主題房｜走入劇情現場，一嘗主角滋味！

- 限定星光舞台晚會｜尊貴VVIP可與全體女神合照

- 女性向男神一對一粉絲互動體驗＋舞台活動

- 限定紀念品販售＋精彩拍賣環節