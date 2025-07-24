超過40位人氣男女優將齊聚澳門 紗倉真菜將率先到香港參加發佈會
由天人集團、Gloworx、日本Pierrot、台灣奧視主辦，大灣區年度焦點成人娛樂盛事PinkD! 《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》將於2025年9月26日至28日，於路氹澳門葡京人 H853 娛樂館尚梯館正式引爆中港澳粉絲熱情。被任命為形像大使的蒼井空將加上超過40位日本人氣男女優將齊聚澳門，百萬級粉絲人氣女優山岸綺花、紗倉真菜、小倉由菜、松本一香、戀渕桃奈等將強勢登陸澳門！
2025年8月1日，主辦方邀請大熱白金卡女優紗倉真菜蒞臨香港，下午4時出席PinkD!《紅粉娛樂博覽–澳門站》發佈儀式暨記者招待會。
PinkD! 《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》目前最新男女優名單已超過40位：
包括： （截至7月20日）
日本
白金卡：高橋聖子、山岸綺花、紗倉真菜、紫堂留衣、戀渕桃奈、松本一香
金卡：唯井真尋、小倉由菜、川越鈴子、莉莉流花、篠原伊代
白銀卡：藍芽水月、白峰美羽、栗山莉緒、矢埜愛茉、吉根柚莉愛、神樂桃果、善場麻美
銀卡： 葉月真由、山田鈴奈、榮川乃亞、輝星綺羅、美咲佳奈、藤田柚子、真野祈、日下部加奈、木下凜凜子、宮西光、十束流羽、東雲梓
男優：千歲小梅、林太一、天道一然、大空太陽
台灣
銀卡： 孟若羽、夏晴子、仔仔、房天樂.....
形象大使：蒼井空
更多神秘重量級女神男神，將於八月隆重登場！
下午5時將舉行回饋粉絲快閃活動， 粉絲可選購$300套餐，當中包含紗倉親自調製飲品1 杯 ＋海報 1張＋ 活動限量紀念品1份。晚上 6時半將舉行紗倉真菜 X PinkD！預熱香港粉絲OFF會，$680 入場券包含1V 1 合影HIGH FIVE 券，另活動有粉絲互動遊戲 ＋ 藝人擺 POSE 拍攝時間 ，粉絲福利同時包括飲品1杯 ＋ 海報 1 張 ＋ 限量活動紀念品 1份。
PinkD! 《紅粉娛樂博覽 – 澳門站》
日期：2025年9月26日（星期五）至9月28日（星期日）
時間：10:00–18:00（9月28日加設19:00星光舞台晚會）
地點：澳門葡京人 H853 娛樂館｜尚梯館
門票資訊：
- 一般票價：HK$280
- 互動活動券：HK$480起
活動亮點：
- 一對一女神粉絲互動體驗＋舞台福利互動環節
- 劇本殺主題房｜走入劇情現場，一嘗主角滋味！
- 限定星光舞台晚會｜尊貴VVIP可與全體女神合照
- 女性向男神一對一粉絲互動體驗＋舞台活動
- 限定紀念品販售＋精彩拍賣環節