TVB上位小花寵物寫真性感爆燈　幾近走光邊緣好牙煙

圈中不少藝人都是愛寵物之人，近日憑《女神配對計劃》人氣急升的關嘉敏（Carman），為收養流浪狗與母爭執甘願搬離娘家一年遷居6 次，視愛犬TWOTWO如子女。近日Carman與愛犬拍下一輯寫真照，犯禁級性感相當誘人。



女神索爆藍色泳裝曬養眼身材：又去到夏水禮的時間

關嘉敏（Carman）近來因《女神配對計劃》而人氣急升。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）近來因《女神配對計劃》而人氣急升。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏與愛犬TwoTwo

關嘉敏攜TWOTWO到影樓拍攝寫真照，穿上超短皮褲過膝皮長靴，上身配以超DEEP V白色露肩上衣，多條長短不一的珍珠頸鍊，垂在爆乳裝胸前，極級誘惑，TWOTWO則乖巧地坐在主人身邊，相當合拍。關嘉敏留言：「Two two 表示影靚相好開心（有一種開心，係阿媽覺得佢開心）陸續有嚟😀。」梁敏巧留言大讚：「我睇到七孔流血，btw Two two 同Superman隻狗係咪同一個爹哋媽咪？」

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）