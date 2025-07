TVB上位小花寵物寫真性感爆燈　幾近走光邊緣好牙煙

圈中不少藝人都是愛寵物之人,近日憑《女神配對計劃》人氣急升的關嘉敏(Carman),為收養流浪狗與母爭執甘願搬離娘家一年遷居6 次,視愛犬TWOTWO如子女。近日Carman與愛犬拍下一輯寫真照,犯禁級性感相當誘人。



女神索爆藍色泳裝曬養眼身材:又去到夏水禮的時間

關嘉敏(Carman)近來因《女神配對計劃》而人氣急升。(IG:@carcar.carman)

關嘉敏與愛犬TwoTwo

關嘉敏攜TWOTWO到影樓拍攝寫真照,穿上超短皮褲過膝皮長靴,上身配以超DEEP V白色露肩上衣,多條長短不一的珍珠頸鍊,垂在爆乳裝胸前,極級誘惑,TWOTWO則乖巧地坐在主人身邊,相當合拍。關嘉敏留言:「Two two 表示影靚相好開心(有一種開心,係阿媽覺得佢開心)陸續有嚟😀。」梁敏巧留言大讚:「我睇到七孔流血,btw Two two 同Superman隻狗係咪同一個爹哋媽咪?」

關嘉敏(Carman)攜愛犬拍攝寵物寫真,性感度爆燈。(IG:@carcar.carman)

