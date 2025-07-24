半醒浮生劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

半醒浮生陸劇，改編自小説《除我以外，全員重生》。有周瀟作為執導，由黃日瑩、孫晨竣領銜主演的一套以為題材的電視劇。曾參演《臨江仙》的女主黃日瑩， 與曾參演《雲之羽》的男主孫晨竣，攜手出演這部劇，令粉絲們十分期待他們在劇中的表現！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

半醒浮生電視劇情大綱

殷府二姑娘殷箏（黃日瑩飾）自幼被家人冷落，父母疏離、兄弟姐妹不待見，僅有祖母庇護，使她多年來她隱忍積怨，心懷為母親報仇的強烈決心。就在復仇計劃即將展開之際，一場神秘夢境打亂了她的安排，並意外與嘴硬心軟的太子聞澤（孫晨竣飾）相遇。

劇中兩人擁有前世情緣，殷箏曾嫁給聞澤，輔佐他登基稱帝，成為鐵腕皇后，並在叛軍攻城時為國赴湯蹈火。重生後的殷箏被世人視為救世女神，但她本人對身負滅國大禍的真相渾然不知，反被誤解為太子聞澤的助力。聞澤曾是無能的監國太子，因殷箏的輔佐才能重整江山。兩人在朝堂權謀與情感拉鋸中逐漸覺醒，情感也隨之深厚。

最終，在全員帶著前世記憶重生的背景下，殷箏被蒙在鼓裡，不知自己竟是策劃炸樓事件的主謀，卻意外成為眾人眼中的救世主。兩人在相互利用與權謀交織中，逐漸產生真心，攜手力挽狂瀾、守護今生，締造出一段波瀾壯闊的愛情傳奇。

半醒浮生播出時間｜最新追劇日曆

半醒浮生電視劇幾時播?半醒浮生由嗶哩嗶哩播放，由7月24日起，超大會員及大會員每日更1-2集，超大會員首更6集，大會員首更5集，由而非會員則每日更1集，首更2集。

半醒浮生官博@Weibo

半醒浮生演員

黃日瑩 飾 殷箏

為殷府二姑娘，心懷為母親報仇的決心，前世曾嫁給聞澤。

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孫晨竣 飾 聞澤

為太子，前世殷箏曾輔佐他登基稱帝，而於今世愛上殷箏。

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林澤輝 飾 江易

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明加加 飾 安武

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