37歲港姐冠軍社區中心學Pickleball　笑言10億男友養佢平過養遊艇

現年37歲的港姐冠軍陳庭欣(Toby)自從與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源(Benny)拍拖後,生活越來越富貴,由九龍灣啟晴邨升呢住3千呎九肚山洋房,更不時大曬豪宅和Hermès手袋,行頭十足。陳庭欣連運動愛好都十分高級,不時滑雪滑浪,不過最近她竟然到社區中心與長輩們潮玩Pickleball(匹克球),非常貼地。

陳庭欣好貼地!(截圖)

在社區中心潮玩Pickleball!(截圖)

落力打!(截圖)

Toby密密工作,做《東張西望》之外,還有做司儀和綜藝節目。(ig@toby_yanyan)

(左)2010年度的港姐亞軍張秀文、冠軍陳庭欣、季軍莊思明,以及「最上鏡小姐」李雪瑩。(VCG)

陳庭欣(Toby)與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源(Benny)拍拖8年。(ig@toby_yanyan)

二人感情穩定。(ig囻片)

陳庭欣曾分享於家中做瑜珈照片,令豪宅意外曝光,超高樓底、大廳空間寬敞,選用木製家具、大理石大圓餐桌,又有天台、車庫及花園等,對比以往公屋可謂幾級跳。陳庭欣曾自稱喜歡簡單生活,更笑言男友養她肯定便宜過養遊艇,而影片可見,陳庭欣的確有貼地一面!

Toby熱愛陽光與海灘。(ig@toby_yanyan)

一邊滑水一邊玩呼拉圈,唔容易呀!(ig@toby_yanyan)

平衡力驚人。(ig@toby_yanyan)

大騷長腿。(ig@toby_yanyan)

今日(13日)陳庭欣再出PO,指今日將會在電視上一日見她六次,寫著:「今日睇電視,可能會不停見到『唔同年代』嘅我,2:30pm TVB Plus 《3日2夜 - 斐濟篇》、7:30pm 翡翠台 《東張西望》、8:00pm 翡翠台 《大師兄Welcome Summer大激戰》、9:30pm TVB Plus 《電影:L 風暴》、00:30am 翡翠台 《東張西望》重播和1:40am TVB plus 《3日2夜 - 斐濟》重播。」有網民留言:「勁呀!直頭可以挑戰羅樂林,上埋國際新聞!」

一日亮相電影6次,唔知係咪一個記錄呢?(ig@toby_yanyan)

《3日2夜 - 斐濟篇》係2017年嘅節目。(ig@toby_yanyan)

《3日2夜 - 斐濟篇》係2017年嘅節目,日頭同深宵再重溫。(ig@toby_yanyan)

《大師兄Welcome Summer大激戰》。(ig@toby_yanyan)

9:30pm TVB Plus 《電影:L 風暴》。(ig@toby_yanyan)