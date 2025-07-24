郭柏妍心思思參加配對節目渴望愛情滋潤 曾向心儀男表白食檸檬

郭柏妍（Rosita）今日（24/07）於電視城出席新劇《麻雀樂團》宣傳活動。劇中飾演專業大提琴樂手的她，接受《香港01》訪問時，表示以前曾學過單簧管，但對大提琴完全是零，當時收到劇本後，公司有安排她去學，但由於中途經歷拍劇、台慶及手部受傷等事件，令到學習時間延遲，只得兩、三個月，所以期間她琴不離身，把握每分每秒去練習，試過不用開工，在屋企由一起身拉到夜晚睡覺，拉足10多小時，「最記得我開頭拉到畀媽咪話拉到好似劏雞咁，可唔可以唔好拉，到後期佢終於聽到係一首歌，期間仲拉到隻手起晒繭，同埋手腕位真係會痛，但為咗套劇我覺得值得嘅，同時也很佩服玩樂器嘅人。」

郭柏妍為演好今次大提琴樂手角色下了不少苦功。（葉志明攝）

郭柏妍表示雖然自己不懂打麻雀，但很叻疊牌。（葉志明攝）

談到節目《女神配對計劃》大受歡迎，網民提議開拍《AO 女神配對計劃》，推舉她參加？郭柏妍笑言：「我真係冇諗過，點樣同一個人喺鏡頭前好似拍緊拖咁？係咪同拍劇一樣呢？但我睇佢哋呢個節目又覺得幾得意。」郭柏妍直言面對喜歡的男生是主動型，更自爆入行前曾向心儀男表白，但慘遭請食檸檬，「因為我嗰時唔係呢個樣，戴住眼鏡薯薯地咁，後尾個男仔都有同我講，唔係有心hurt我，因為嗰時大家都要考公開試，所以想專心讀書。」

郭柏妍自爆曾向心儀男表白被請食檸檬。（葉志明攝）

郭柏妍渴望有愛情滋潤。（葉志明攝）

問到現時想不想有愛情滋潤？郭柏妍坦言：「都想有，隨緣啦！（妳會唔會係好易畀人呃？）唔知喎，要畀人呃過先知。但我係鍾意啲好真心和真誠嘅人。」