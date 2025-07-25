真相猜情尋｜86歲方曼生重提白骨案　拋下一句英文力證清白

方東昇團隊主持的新聞資訊節目《真相猜・情・尋》繼一連三集的「李小龍猝死之謎」後，昨晚（24日）播出「彭楚盈白骨案」。1999年10月，失聯四年的彭楚盈被發現於油麻地華德大廈前政務司司長陳方安生兄長方曼生的單位內，當時她已經變成白骨，案件轟動全城。

《真相猜・情・尋》昨日播出「彭楚盈白骨案」。(節目截圖)

失聯四年的彭楚盈，被發現於油麻地華德大廈前政務司司長陳方安生兄長方曼生的單位內。(節目截圖)

當時案件本循兇殺方向調查，但最後警方認為死因無可疑，未有召開死因庭。直至時任律政司司長黃仁龍的介入，死因庭才在2006年展開，但最終裁定彭楚盈死於不幸或意外，但彭楚盈家人不認同是意外。方東昇團隊對此找來大量相關剪報和新聞片段，還有彭楚盈生前的x光片、案發現場照片、彭楚盈遺物、以及死因庭的口供等，讓觀眾更深入了解案件。

當時案件本循兇殺方向調查，但最後警方認為死因無可疑，未有召開死因庭。直至時任律政司司長黃仁龍的介入，死因庭才在2006年展開。(節目截圖)

方東昇團隊對此找來大量相關剪報和新聞片段，還有彭楚盈生前的x光片、案發現場照片、彭楚盈遺物、以及死因庭的口供等，讓觀眾更深入了解案件。(節目截圖)

方東昇團隊對此找來大量相關剪報和新聞片段，還有彭楚盈生前的x光片、案發現場照片、彭楚盈遺物、以及死因庭的口供等，讓觀眾更深入了解案件。(節目截圖)

除了彭楚盈的胞妹外，節目組亦找來發現骸骨的第一個人「楊桂財」，他憶述事發前一天方曼生找他，表示想「執靚」該單位再放售。翌日入屋後就見到白骨。楊桂財表示沒有嗅到臭味，而同行的人亦以為是標本，他即時致電方曼生，方曼生卻指「係咩？冇理由，我尋日先上過嚟關窗，都見唔到。」楊桂財則表示可能方曼生「時運高」，而自己「時運低」。

節目組亦找來發現骸骨的第一個人「楊桂財」。(節目截圖)

節目組亦找來發現骸骨的第一個人「楊桂財」。(節目截圖)

楊桂財則表示可能方曼生「時運高」，而自己「時運低」。(節目截圖)

楊桂財則表示可能方曼生「時運高」，而自己「時運低」。(節目截圖)

節目組更成功致電案中主要人物方曼生，已經86歲的他表示︰「老實講，好多嘢都係『政治』咋嘛，我好坦白，Nothing to hide！死因聆訊庭講得好清楚。」他更指86歲的他身體已經大不如前，不想再提及到此事。彭楚盈胞妹聽完方曼生之言後說：「冇嘢好講，我真係冇嘢好講，相信會有報應㗎！」

節目組更成功致電案中主要人物方曼生。(節目截圖)

方曼生更指86歲的他身體已經大不如前，不想再提及到此事。(節目截圖)