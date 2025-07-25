51歲視帝曬兒時踢波英姿好可愛　未忘記童年志願：仲想出去踢陣波

視帝馬國明向來熱愛踢足球，更是香港明星足球隊成員之一，不時隨着隊伍參與比賽。近日，他就在社交網站上貼多張小時候踢足球的照片，揚言「仲想出去踢陣波」，未曾忘記兒時的志願。

馬國明向來熱愛踢足球。（馬國明微博圖片）

從他上貼的照片可見，小時候的馬國明臉頰圓滾滾，身型圓潤，非常可愛。他在空地上非常專注地追逐皮球，玩得不亦樂乎，他留言表示：「細個嗰時好鍾意踢波，都有諗過就算唔係全職球員，至少都可以組隊波同朋友keep住鍛鍊下掛？不過平日顧住拍戲、出席唔同活動，有時喺車上面瞓到唔知個人去咗邊，間唔中拍戲期間，先被個角色提醒返自己除咗拍戲，仲有其他理想，仲想出去踢陣波，或者學一樣新技能，如果有多一日假，我會好好整理我嘅Bucket List，一有時間就可以Take Action！」

小時候的馬國明好可愛。（馬國明微博圖片）

小時候已經很愛踢足球。（馬國明微博圖片）

腳法了得。（馬國明微博圖片）

馬國明曾接受訪問時表明小時候的志願是做足球員，在讀書時期已是足球校隊，因為身形高大原因被安排踢中場。但因為這個志願被媽媽認為「搵唔到食」所以極力反對，在讀完書畢業之後回到香港寄了約七八十封求職信，但大部份都沒有回音，只有TVB藝員訓練班的信有回音，所以就入讀訓練班成為一位演員。雖然，未能達成小時候的志願，但成為香港明星足球隊成員，偶爾能參與足球比賽，相信對他來說已算是圓夢。

小時候已經是天然呆。（馬國明微博圖片）

好可愛。（馬國明微博圖片）

馬國明至今仍未曾忘記小時候志願。（kennethmkm＠IG）