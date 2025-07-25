麻雀樂團劇情1-5集｜TVB演員陣容+更新時間|李佳芯/譚俊彥/姜大衛

譚俊彥不停收到神秘USB，究竟係唔係來自妻子沈盈？而李佳芯發現樂團管理混亂，最後又會唔會收購樂團？TVB《麻雀樂團》1-5集劇情劇透，由羅永賢作為監製，黃偉強為編審，由譚俊彥、李佳芯、郭柏妍、姜大衞、韋家雄等人領銜主演的一套以麻雀為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《麻雀樂團》第1-5集劇情

《麻雀樂團》第1集(28/07)

大龍鳯麻雀館的第二代老闆司徒久，早年收養了程朗和程晴，三人情同兄妹。司徒久在店門口播放大聲的麻雀聲，為一位往生的老顧客送行。警察程朗接到投訴前來調查，卻引發了爭執。司徒久的得力助手張鐵與程朗、程晴一同在司徒家吃飯，期間司徒久突然表示希望程朗辭去警察職務，改由他接手麻雀館經營。不久，司徒久收到一隻神秘的USB，裡面錄有一名小女孩拉大提琴的影片，但他並不明白其中含意。當晚，司徒久夢見離開多年的妻子沈盈，並確認影片中女子的聲音是沈盈的，且沈盈為他生了一名女兒。

《麻雀樂團》第2集(29/07)

司徒久在家添置了昂貴的音響設備，讓程朗和程晴感到疑惑。港灣業餘樂團的首席大提琴手家明因未能通過職業樂團的面試，心情低落，更接獲學生家長停止大提琴課程的消息。港灣樂團的贊助商也終止合作，迫使演奏會取消，家明大受打擊。司徒久再度收到另一個USB，片中內容促使他與好友張威、吳駿強一同尋找妻子和女兒的下落，最後在網上找到了名叫沈家明的女子。張鐵發現司徒久花費大量金錢，想與他談清楚。港灣樂團的團員們會見新贊助商，家明首次與司徒久見面。

《麻雀樂團》第3集(30/07)

德旺集團主席歐陽宗到訪大龍鳯，與司徒久、張威和吳駿強打賭牌局，賭注竟是大龍鳯的股份。司徒久決定贊助港灣樂團，引來張鐵強烈反對，但司徒久堅持自己的決定，並帶張鐵去見港灣樂團的團長。張鐵發現樂團管理混亂，團長私吞贊助款項，她因此提出收購樂團，司徒久成為新團長。樂團面臨解散危機，團員們反對麻雀館贊助樂團，甚至要求退出，司徒久決心與樂手們約定共同努力挽留他們。歐陽宗為張威提供高薪職位，但提出條件。

《麻雀樂團》第4集(31/07)

司徒久幫助經營快餐店的程晴送貨，批評她聘請的新員工工作能力不足，要求把人解僱，沒想到這名員工正是家明。司徒久要求張鐵撰寫文章挽留港灣樂團成員，但張鐵誤會司徒久收購樂團是為了追求家明，令司徒久難以解釋。張鐵以辭職威脅司徒久說出真相，司徒久只好坦白家明是他的女兒，讓張鐵吃驚不已。司徒久與張鐵會見團員，雖被多次質疑，但司徒久誠懇分享心聲，試圖感動大家。司徒久再次收到USB，裡面是沈盈留給他的一段話。

《麻雀樂團》第5集(01/08)

司徒久知道家明暫住在樂團的練習室，心疼愛女，邀請她搬進司徒家，但被張鐵勸阻。程晴和程朗也想讓家明住進司徒家，導致三人為此爭執互相指責。麻雀公會主席歐陽宗率領公會成員抵達大龍鳯，邀請司徒久加入麻雀公會，期盼大龍鳯成為公會旗下成員。晚餐將至，司徒家召開家庭會議，司徒久與程朗、程晴就新成員是否能住進司徒家進行投票。張鐵突然不請自來，要求暫住司徒家，隨後家明也到訪，讓司徒家陷入一片混亂。

《麻雀樂團》演員

譚俊彥 飾 司徒久

大龍鳯麻雀館的第二代老闆，曾收養程朗和程晴。

李佳芯 飾 張鐵

為司徒久的得力助手，發現樂團管理混亂，提出收購樂團。

郭柏妍 飾 沈家明

因司徒久收神秘USB，而在網上尋找沈家明。

姜大衛 飾 歐陽宗