JW王灝兒前年創業開《茶大椰》　突發聲明割席︰終止任何關聯

34歲歌手JW王灝兒，前年宣布首次創業，開辦泰國椰子主題甜品茶飲店「茶大椰」，晉身老闆娘，還寄望可大展拳腳，分店可開到東南亞、英國等地。不過昨晚（24/7）JW就突然在個人社交平台發表免責聲明，表示與茶大椰早於今年5月20日起，已與該公司終止任何關聯，並表示不再存在任何業務或個人關係。

JW王灝兒於去年3月首次創業，開辦泰國椰子主題甜品茶飲店「茶大椰」。

【免責聲明】全文︰

本人，JW王灝兒，謹此聲明，自2025年5月20日起，已與茶大椰（TEADAYE）終止任何關聯，且本人與茶大椰之間不再存在任何業務或個人關係。此外，本人從未與上市公司中國新消費集團有任何關聯。任何與上述公司相關的報導或訊息，若涉及本人，皆屬不實陳述。本人保留追究相關法律責任的權利。

特此聲明。

昨晚（24/7）JW突發免責聲明，表示與茶大椰早於今年5月20日起，已與該公司終止任何關聯，並表示不再存在任何業務或個人關係。（網頁截圖）

聲明中提及的中國新消費集團（8275）是香港上市公司，據報於2024年10月21日，透過子公司金石傳訊與華偉達企業就飲品品牌「茶大椰」在中國（包括香港、澳門、台灣）、東南亞市場發展市場代理，經營權，運營管理以及供應鏈的管理潛在合作事宜，以及潛在全面收購訂立一份諒解備忘錄。

今年1月7日，集團更正式啟動東南亞茶飲市場的拓展戰略，目標以菲律賓馬尼拉為主打，計劃於2025年在菲律賓開設20間門店，並陸續在印尼和泰國啟動業務計劃。