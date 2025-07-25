伊能靜夫婦巴黎被偶遇發福近照曝光　高情商承認「幸福肥」

現年57歲的台灣女星伊能靜，前段時間與老公秦昊放下工作，帶同愛女小米粒前往巴黎旅遊，期間被不少網民偶遇，夫妻真實樣貌及身材盡現人前，零修圖照片在網絡上瘋傳，被網民批評明顯發福。而她近日就拍片大方坦承的確是「幸福肥」，以高情商回應外界的惡評。

秦昊一家前段時間去了巴黎旅遊。（伊能靜微博圖片）

伊能靜與秦昊在巴黎旅遊期間，不時被網民偶遇，零遮掩的他們相當做自己，身穿粉色情侶裝手牽手參觀博物館時，男方被影到臉頰圓潤，肚腩明顯突出，散發濃濃中年大叔味道，明顯地發福嚴重。而女方則被指頭髮稀少，臂部下垂感明顯，再加上她素顏在餐廳用餐時，臉頰顯得膨脹，精緻的臉孔明顯有些圓潤，被指樣貌明顯變相了，難以認出是她。

二人在巴黎被偶遇。（微博圖片）

秦昊明顯發福。（微博圖片）

對此，伊能靜就拍片坦承的確是變肥了，不過是「幸福肥」，她表示：「兩個人都幸福肥，幸福肥在我們的世界裡真的太少有了，所以就讓我們肥一次吧。」又揚言會在工作之前，會努力瘦下來：「我們兩個都決定不做身材管理了，畢竟這麼多年，他幾乎寒暑假都在拍戲，這次我們可以跟米粒，我們三個人也沒帶阿姨，我們就決定跟着小朋友，有好吃的就吃好吃的，然後有好玩的就好玩的，我們兩個都是挺有耐力的人，我們也知道，這段幸福肥完回去之後，在好好的工作之前，再把自己瘦下來。」

伊能靜被指明顯變相。（微博圖片）

鏡頭前的伊能靜。（伊能靜微博圖片）

同時，他還分享在巴黎旅遊時的點滴，表示完全沒有計劃旅程，全都是隨心所欲：「沒有趕路去景點，也沒有固定路線，就是想放鬆的陪伴米粒。想吃就吃，女兒吃甚麼就跟着，披薩、意大利麵、冰淇淋、百無禁忌一次。」強調回來再用碳循環減肥。