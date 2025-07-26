張敬軒宣布開班教唱歌　雅旺錄音室、仙后餐廳後又一力作令人期待

張敬軒為圈內有名「生活有品味」的歌星，除了在歌曲作品滲着這些氣息外，近年也有相當多相關副業，除了「復活」舊建築外，近日他又宣布有新搞作！

張敬軒近年積極展開世界巡迴演唱會，吸引歌迷紛紛掀起搶票熱潮。（資料圖片）

早年張敬軒租下了薄扶林玫瑰邨的百年大宅，擺放佈置了不少文物、古董，裏裏外外滲出濃烈的復古風格，令大宅時間亦彷如倒流至上個世紀。

早年張敬軒、林家謙、馮允謙三人在大宅開線上演唱會。

除此之外，張敬軒亦跨界大搞飲食生意，「復活」了1967年的仙后餐廳，在皇后大道東成功創造了2018年版本仙后餐廳。餐廳在2017年宣布裝修，到2018年正式開業至往後數年，這間以音樂和美食為特色的仙后餐廳依舊是香港人心中，排行數一數二的高級餐廳，當時更吸引了大量傳媒爭相報道。【仙后餐廳】張敬軒解構復古細節 神級百年歷史鋼琴要落足眼力睇

仙后餐廳開幕當日，張敬軒與駐餐廳名廚。（資料圖片）

張敬軒。（資料圖片）

JUNON 仙后餐廳

雅旺錄音室除了功能的意義，它對這個行業有一份很厚、很重的意義。(資料圖片)

參賽者在雅旺錄音室進行突擊測驗。（直播截圖）

2015年張敬軒斥資2,000萬接手，曾於1980－1990年代香港唱片業輝煌時代盛產不少天王巨星的錄音製作的雅旺錄音室（AVON Recording Studios），重現錄音室昔日光輝之餘，也間接地保存了香港樂壇的歷史，「拯救」了不少珍貴的具文物價值的聲音資料，包括大約200盤各大唱片公司的開盤母帶(Master Tape)，找回很多重要的聲音資料，如：《古惑仔》的原聲音樂、林憶蓮《沒有你還是愛你》的母帶，葉蒨文、林子祥、容祖兒等人演唱會的母帶，還有陳百強《偏偏喜歡你》及《念親恩》的母帶等等。張敬軒親自主理千萬錄音室 一支可樂隱藏廿年傳統

metime時間清潔錄音室的張敬軒。到時開workshop，第一堂係咪教清潔先？（threads圖片@hinscheung）

日前張敬軒在其threads上宣布有新搞作——將會在9至11月開班授徒！他寫道，因時常會見到網上有人分析他的唱歌技巧，所以就住自己多年來的歌唱經驗，萌生了開工作坊的念頭。他也強調一點，工作坊談不上是教學，但想「系統啲咁樣分享下, 作品分析消化、到到錄音之前嘅聲樂準備、再去到現場表演之後嘅位置轉換、當中更加包括入耳式監聽嘅調試技巧以及舞台現場表演概念、演唱會技術執行等等」，與有興趣的朋友在工作坊上分享。雖然「軒公」表示算不上是開班，但單看「分享」的內容，及「軒公」親自主理這兩點，其實已比坊間一些唱歌班更有睇頭！

張敬軒開「音樂分享工作坊」，網民簡稱唱歌大師班。（threads截圖）

不少網民聞言都表示有興趣，有留言說：「個人同我講有個華語樂壇頂尖歌手開班教唱歌我都會覺得佢黐咗線，呢種層次嘅歌手願意分享自己唱歌經驗真係好好好無私好偉大嘅一件事」，又有留言：「係網課？如果師承技安，比佢更差嘅歌喉，可以報讀嗎？」當然，張敬軒開班，也有網民擔心會變成了「追星班」或粉絲見面會：「希望真係可以有個機制可以篩選一下，如果唔係又係同一批人出晒嚟全部講座變咗fm，想你啲心血可以去到真正需要嘅人手上。」