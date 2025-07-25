東張西望｜靚女同的士司機爆罵戰　性感相被起底遭誤會係性工作者

曾小姐報《東張》，緣由因在尖沙咀登上的士後，疑被司機不禮貌對待，繼而雙方爆發罵戰。曾小姐在網上還原事件，引起網民討論後，司機吳先生出面「還擊」，後將女事主曾小姐起底公開了她的個人資料。曾小姐接受《東張西望》訪問時還原事件真相。



曾小姐被誤會做性工作者，受到騷擾。（《東張西望》截圖）

曾小姐被誤會做性工作者，受到騷擾。（《東張西望》截圖）

曾小姐表示，當日朋友使用乘車app替其在尖沙咀電召的士。原先約定在美麗華酒店上車，而司機卻選擇在對面商場外的雙黃線附近等候。怎料上車司機語氣相當不友善，指等了很長時間。下車時，曾小姐因不忿司機的態度，鬧了他一句，之後兩人就爆發罵戰。曾小姐企圖拍下司機的行車證，從司機發放的行車紀錄中看到，當時司機用手拉下行車證，並說了：「網上見啦！」

曾小姐被誤會做性工作者，受到騷擾。（《東張西望》截圖）

曾小姐被誤會做性工作者，受到騷擾。（《東張西望》截圖）

曾小姐被誤會做性工作者，受到騷擾。（《東張西望》截圖）

其後，曾小姐在網上訴苦時，的士司機卻將他的個人資料公開，留言當中也寫道：「睇吓有冇老細睇啱你，不過想同X人講，你着緊新白色T恤裝假狗裝得太假，唔該執執佢。」《東張西望》致電司機吳先生，吳先生承認自己當時態度不佳，而曾小姐也透過與《東張西望》與吳先生對質，對於網上言論，司機吳先生回應：「你擺我上網，又話我鬧你5分鐘，又話我禁錮你，你覺得呢啲嘢對我哋的士行業有幾大影響？」最後，吳先生就網上言論向曾小姐道歉：「如果你覺得言論過咗火嘅，我而家同你講聲對唔住，好冇？」事後，曾小姐表示：「我完全唔接受佢所做嘅行為，同埋佢嘅道歉，之後我會交返俾警方處理呢件事情。」

曾小姐被誤會做性工作者，受到騷擾。（《東張西望》截圖）

曾小姐被誤會做性工作者，受到騷擾。（《東張西望》截圖）

曾小姐被誤會做性工作者，受到騷擾。（《東張西望》截圖）