華山論劍電視劇劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

華山論劍，有徐兵、李海蜀、黃彥威、曹笑天、程婷鈺作為編劇，曹盾、徐兵、鄧科、臧溪川為執導，由周一圍、高偉光、何潤東、明道、于謹維、陳都靈、哈妮克孜、孟子義、何與領銜主演的一套《金庸武俠世界》系列的為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

華山論劍電視劇情大綱

《華山論劍》分為四個單元，分別是《華山論劍之九陰真經》、《華山論劍之東邪西毒》、《華山論劍之南帝北丐》、《華山論劍之五絕爭鋒》。

《華山論劍之九陰真經》

一場血腥的滅門慘案，讓海商之女梅若華背負上深仇大恨。她拜入桃花島門下，改名為梅超風（孟子義 飾），誓要讓仇人付出代價。她與師兄陳玄風（何與 飾）日久生情，為了修煉絕世武功報仇，梅超風誤以為師父黃藥師（周一圍 飾）私藏《九陰真經》。於是，她與陳玄風定下盟誓，決定盜取經書並叛逃出島。兩人成功練成九陰白骨爪，從此以「黑風雙煞」之名威震江湖，但這段亡命鴛鴦的愛情，最終卻註定無法長相廝守。

華山論劍官微@Weibo

《華山論劍之東邪西毒》

初出江湖的兩位怪人，黃藥師（周一圍 飾），超然物外，逍遙如仙；歐陽鋒（高偉光 飾），天真爛漫，赤子之心未泯。他們在武林中相遇，亦敵亦友，亦正亦邪。這兩位怪人以自己獨特的行事準則，打破了世俗的江湖秩序，掀起一場波雲詭譎的亂世風雲。

《華山論劍之南帝北丐》

段智興（何潤東 飾）為逃婚而離開大理皇宮，在江湖上與丐幫弟子洪七（明道 飾）結為知己。然而，一場烏龍讓烏蠻女子依火（哈妮克孜 飾）錯將洪七認作和親對象，這段意外的插曲卻促成了兩人命定的緣分。洪七機緣巧合下習得絕世神功，並成為新一任丐幫幫主。然而，父輩的舊仇卻讓這對兄弟情深的知己反目成仇。一場驚天動地的武學對決一觸即發，「一陽指」對上「降龍十八掌」，兩人昔日的友情在武林風雲中面臨嚴峻考驗。

《華山論劍之五絕爭鋒》

《九陰真經》重現江湖，引發一場腥風血雨。少女葭蘭意外成為尋找秘笈的「活地圖」，從此遭到各路人馬的瘋狂追捕。在逃亡過程中，她結識了黃藥師、歐陽鋒、段智興與洪七等當世頂尖高手。為了解決紛爭，眾人相約華山論劍，約定由天下第一高手獲得《九陰真經》。最終，全真教王重陽（于謹維 飾）以壓倒性實力力壓群雄，榮登榜首。然而，就在此時，一個意想不到的幕後黑手現身，打破了原有的平衡。一場為捍衛武林正義的最終決戰，就此拉開序幕。

華山論劍播出時間｜4單元時間表

《華山論劍之九陰真經》:7/26日18.00開播

《華山論劍之東邪西毒》:7/31日18:00開播

《華山論劍之南帝北丐》:8/5日18:00開播

《華山論劍之五絕爭鋒》:8/10日18:00開播

華山論劍官微@Weibo

華山論劍播出時間｜最新追劇日曆

華山論劍電視劇幾時播?華山論劍一共有30集，由騰訊視頻播放，會員由SVIP搶先看單元結局，會員7月26日-7月28日18:00更新2集，7月29日-7月30日18:00更新1集。

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華山論劍演員人物關係圖

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華山論劍演員

周一圍 飾 黃藥師

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陳都靈 飾 馮衡

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孟子義 飾 梅超風

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何與 飾 陳玄風

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高偉光 飾 歐陽鋒

何潤東 飾 段智興

明道 飾 洪七公

于謹維 飾 王重陽

哈妮克孜 飾 依火

羅秋韻 飾 耽敏