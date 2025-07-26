「歸蜀明」繆家慶結婚甜美老婆曝光　曾領綜援靠《愛回家》捱出頭

34歲的繆家慶在《愛·回家之開心速遞》飾演「歸蜀明」一角而被觀眾留意，原來他今日（26日）小登科，他的好友在IG限時動態分享繆家慶出席婚禮的照片，曝光繆家慶已經完成婚禮，老婆樣貌亦因此曝光。

相中可見，婚禮在一間白色玻璃小屋舉行，周圍都是花草樹木好有田園感覺。一對新人穿上禮服和婚紗手拖著手拍照，見繆家慶情深望住太太，而新娘子擁有一把長近腰間的頭髮，望向鏡頭，可見樣子甜美。繆家慶早前在社交平台透露將結婚，今日亦有在IG限時動態轉發友人的貼文，並留言：「今日辛苦晒大家，Thanks！」

繆家慶在《愛·回家之開心速遞》飾演「歸蜀明」一角而被觀眾留意。（IG@繆家慶）

繆家慶今日小登科，甜美老婆曝光。（IG@繆家慶）

繆家慶轉發友人貼文。（IG@繆家慶）

繆家慶於2015年入讀TVB訓練班，入行後主要拍電視劇，參演過的劇集有《城寨英雄》、《逆天奇案》、《降魔的》、《奪命提示》等，可惜戲份不多。直至加入《愛·回家之開心速遞》劇組，繆家慶飾演「歸蜀明」（讀音：龜縮明）而為人熟悉，當中更有不少人是他的同期同學，包括「朱凌凌」吳偉豪、「金城安」周嘉洛、「英進」招浩明、「仇奇」關曜儁等，繆家慶雖然戲份不多，不過只要有「尋寶圖」的戲份，他與招浩明都會出現。

繆家慶加入《愛·回家之開心速遞》劇組，與大家感情好好。（IG@繆家慶）

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繆家慶幾年前曾參加《全城一叮》，自彈自唱自己創作的歌曲。（電視截圖）

當日評判蔡一傑點評繆家慶欠皺自信是他的最大障礙。（電視截圖）

繆家慶是虔誠的基督徒，出身草根階層，自小在公屋長大與母相依為命，媽媽要獨力照顧他，生活感到十分吃力，母子曾經申請綜援過活。繆家慶曾經在訪問中稱中學時不敢認自己家申請綜援，一度感自卑：「以前細個拎綜援，唔想同人講。」畢業之後他決定立即出社會工作，希望擔起頭家，不想再讓媽媽辛苦，希望努力工作儲錢，將來買樓孝敬媽媽，讓她可以好好享福。

=繆家慶是虔誠的基督徒，出身草根階層，自小在公屋長大與母相依為命。（IG@繆家慶）

繆家慶曾因屋企領綜援感自卑，靠《愛回家》讓人識。（IG@繆家慶）