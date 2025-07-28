伍富橋用三個月由幸福肥減到勁fit　森美笑言參加比賽係攞苦嚟辛

藝人伍富橋與森美昨日（27日）參加Hyrox香港2025，二人原來與朋友組成一隊參加接力賽，除了要做指定的動作外，更要輪流跑完8公里，森美更笑指「攞苦嚟辛嘅」。伍富橋更指「做運動已經變咗一個潮流」，因為宣傳策略不錯，繼而令平常不太做運動的人都會想試一下。

藝人伍富橋與森美昨日出席一健身比賽活動。(葉志明 攝)

二人原來與朋友組成一隊參加接力賽，除了要做指定的動作外，更要輪流跑完8公里。(葉志明 攝)

伍富橋與森美接受《香港01》訪問時介紹今次參加的活動是什麼，原來他們4人組成一隊輪流做8個體能運動：「咁佢分咗有8個唔同嘅項目啦，咁嗰啲項目呢都算係叫體能嘅運動，咁然之後每做一個體能運動，中間呢要跑1公里，咁即係話要做8個體能運動再加8公里。」8公里由4人平分，每人只需跑2公里就完成賽事，而他們目標是在個半小時內完成。

伍富橋與森美接受《香港01》訪問。(葉志明 攝)

原來他們4人組成一隊輪流做8個體能運動，再跑8公里。(葉志明 攝)

森美表示今次是第一次參加比賽，所以需要找個教練幫忙「重拾青春」，於是就找到伍富橋：「慢慢幫下Uncle重拾返青春，本來我諗我啲荷爾蒙都冇咗啦，更年期到咗，我即刻踢走更年期，返返青春期！」森美更笑指自己的褲子也要買大一點：「我依家啲褲個size本來32吋，而家著34吋，（大腿嗰個位唔啱啊？）唔係！係褲鏈嗰個位唔啱。」

森美表示今次是第一次參加比賽，所以需要找個教練幫忙「重拾青春」。(葉志明 攝)

於是森美就找到伍富橋。(葉志明 攝)

伍富橋的太太Shirley亦為了老公、森美及隊員製作了一系列的打氣板，伍富橋的打氣板上是他「幸福肥」的照片，被森美笑指「肥到咁樣」。伍富橋即解釋是：「呢個係幸福得太過忘形，我太太煮啲嘢太好食，跟住呢一時間忘形咗。」伍富橋被問到用了多久才從「幸福肥」減到現在的身型，他笑指現在已經是「最fit」的時候：「我諗都用咗三個月到，但係三個月慢慢就舒服地減嘅！即係唔畀啲太過惹味嘅嘢食畀我，但係都好好食嘅。（點樣減為主？）做運動同埋識食啦！即係揀啲啱嘅嘢食啦。」

伍富橋的太太Shirley亦為了老公、森美及隊員製作了一系列的打氣板。(葉志明 攝)

伍富橋的打氣板上是他「幸福肥」的照片。(葉志明 攝)

伍富橋被森美笑指「肥到咁樣」。(葉志明 攝)

森美更大讚Shirley煮的東西很好吃：「我上過佢屋企食佢太太煮嘅嘢，真係好好味㗎！」而伍富橋則被問面對太太廚藝這麼好，怎樣忍手兼忍口時，他即表示：「就係冇忍手，佢煮一啲係我食極都唔會肥嘅嘢囉。」而他指太太都會著重少油、少鹽等健康煮食，令到他吃完也沒有後顧之憂。伍富橋被問會否害怕之後會再次「幸福肥」，他笑指不怕：「因為有目標啦嘛，年年都要玩㗎啦。」

森美更大讚Shirley煮的東西很好吃。(葉志明 攝)

伍富橋被問會否害怕之後會再次「幸福肥」，他笑指不怕。(葉志明 攝)

Shirley亦為森美特別設計了打氣板，上面印有當年他於《我要做model》中范特西的造型，森美即笑指：「呢個就係我嘅青春期啦，當然我依家仲未返到去青春期，但係假以時日呀，下次呢希望可以返到去青春期。」而森美的健身方式就是採取「168」的方式，而且已經維持超過10年的時間：「食嘅嘢管住自己嘅嘴，唔會再去飲酒啊，或者唔會去食太肥嘅嘢，然之後再加運動。」

Shirley亦為森美特別設計了打氣板，上面印有當年他於《我要做model》中范特西的造型。(葉志明 攝)

而森美的健身方式就是採取「168」的方式，而且已經維持超過10年的時間。(葉志明 攝)

點撃睇下健身比賽現場盛況：