利劍玫瑰劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

利劍玫瑰陸劇，有慧東作為編劇，李晉瑞為執導，由迪麗熱巴、金世佳領銜主演的一套以當代涉案為題材的電視劇。迪麗熱巴為了演好打拐辦主任鄧妍，特意剪去長髮，還接受三個月高強度警務特訓，而男主角金世佳更增磅接近15斤以飾演犯罪心理學專家常銳一角，令人非常期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

利劍玫瑰電視劇情大綱

林山市公安局打拐辦主任鄧妍（迪麗熱巴 飾 ）因一次解救嬰兒人質的行動大放異彩被天海市公安局黨委任命為打拐辦代理主任。她原本夢想加入禁毒支隊，查明緝毒警男友的死亡真相，現卻投身於打擊人口拐賣犯罪，並與警員常銳（金世佳 飾）、副主任尹建生（尤勇智 飾）組成的「打拐鐵三角」團隊，偵查重大人口拐賣案件。而曾為緝毒臥底的常銳對鄧妍這個經驗不足的「空降主任」心生不滿。

而在偵查過程中，鄧妍及其團隊面對誣告、停職和買凶暗殺等重重阻力，但他們亦堅持不懈，成功破了「電梯嬰兒失蹤案」、「祠堂藏屍案」和「跨國少女販賣網」等多宗案件，並成功逐步揭露了背後龐大的拐賣黑幕。同時間，因鄧妍在多宗棘手案件中發揮關鍵作用，一步步揭開了隱藏在一個個拐賣案件背後的驚天黑幕，贏得常銳的信任，在合作中對她的態度有所轉變。鄧妍隨後以兒時夥伴失蹤為動力，運用新技術破案，最終成功摧毀了整個人口販賣網絡，並將包括自己表嫂在內的犯罪嫌疑人繩之以法。在這過程中，男友被害的真相也漸漸浮出水面。

利劍玫瑰播出時間｜最新追劇日曆

利劍玫瑰電視劇幾時播? 利劍玫瑰一共有33集，由騰訊視頻、愛奇藝播放，騰訊視頻VIP及愛奇藝會員每日更新兩集，首更4集，而CCTV-8則會每日播出2集。

电视剧利剑玫瑰官微＠Weibo

利劍玫瑰演員

迪麗熱巴 飾 鄧妍

原本夢想為加入禁毒支隊，查明緝毒警男友的死亡真相，卻意外投身於打擊人口拐賣犯罪。

电视剧利剑玫瑰官微＠Weibo

金世佳 飾 常銳

打拐辦資深民警，擅長偵查，與鄧妍從互相看不順眼到成為了無可取代的戰友，默契十足。

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尤勇智 飾 尹建生

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李智 飾 孫文翰