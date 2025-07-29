曾志偉親解重返無綫任總經理因由　呻做管理層悶回應TVB負債傳聞

現年72歲的曾志偉於2021年1月重返無綫並擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，上任短短八個月，獲委任為總經理（節目內容營運）。最近曾志偉與李若彤、孟鶴堂、紀凌塵一同拍攝內地節目《神奇的朋友》時，親解無綫負債的傳聞，更透露當初重返無綫的因由。

曾志偉對大多節目都親力親為！（資料圖片）

曾志偉在節目中直言當管理層很悶：「行政要管下面的人，廁所的廁紙用多了幾張都要問為什麼，繁瑣的事太多了。」至於被問到為何當初要重返無綫擔任總經理，曾志偉坦言從來沒想過會回去：「被邀請回去的，因為我也想把我自己在電視台的經驗跟年輕人分享，因為這個帶不走。」他指回無綫第二年做的是傳承：「其實我們每一個都是跟著我們的老前輩、經驗出來的。」

曾志偉在節目中表示當管理層很悶。（微博）

被問到為何當初要重返無綫擔任總經理，曾志偉坦言從來沒想過會回去。（微博）

至於談到當年重返無綫時，孟鶴堂問曾志偉當時聽聞無綫正處於負債：「聽說之前負債好像十幾億、幾十億？」曾志偉回答：「現在賺錢，今年盈利了。慢慢把節目做好，廣告客戶回來了。」孟鶴堂問到曾志偉作為前輩能不能給演藝圈的新人一些建議，曾志偉表示：「給一些新人兩個字，吃虧，懂得吃虧，這個人就聰明，而且吃虧還是你們年輕人的本事，因為你們有的是時間，吃虧一下有什麼關係，你說年紀大了沒有時間去吃虧。」

孟鶴堂問曾志偉當時重返TVB時，公司財政狀況如何。（微博）

孟鶴堂問曾志偉當時TVB是否負債十幾億以上？（微博）

曾志偉指今年開始賺錢。（微博）

曾志偉指今年開始賺錢。（微博）