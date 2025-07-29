Spice Girls之父殺到！荷里活星級導師親選香港代表 加入國際天團

近年全球娛樂圈掀起選秀熱潮，香港都有《全民造星》、《星夢傳奇》，提供舞台讓年輕人發光發亮，最近更有一個國際級機會降臨香港！打造經典女團Spice Girls及選秀綜藝《American Idol》的娛樂大亨Simon Fuller，其創立的XIX Entertainment與香港賽馬會合作，為旗下跨國流行組合Now United來港選拔香港成員。



星級聲樂導師、Taylor Swift御用舞者親自來港揀卒及教授大師班

為選出最強香港代表，XIX Entertainment特意派出兩位世界級導師：星級聲樂指導Berkley The Artist及曾與Taylor Swift、Shakira及Jennifer Lopez合作的排舞師Nicky Andersen，二人親臨香港選秀兼為一眾本地年青表演者交流及舉辦大師工作坊。

對於香港參賽者的質素，兩位導師讚不絕口。Berkley表示：「香港的參賽者都非常善良、守紀律和互相尊重。」Nicky亦讀賞：「他們很有才華，每個人都渴望探索、渴望進步。即使經過十小時的排練，大家依然笑容滿面，互相打氣，這種正能量是我前所未見的。」

二人亦希望藉由是次與香港賽馬會的合作，為有才華的年輕人帶來裨益。「他們接受世界級的訓練，這打開了他們的眼界，面向世界，他們亦在工作坊中認識了不同的人，可以互相學習。」Berkley說道。Nicky亦指，工作坊的真正目的，是啟發更多年輕人投身藝術，「當我在工作坊教導一班年青人，他會再啟發另外一班年青人，如此類推，最終整個香港的藝術文化都會因而更蓬勃。」

但究竟要具備甚麼條件，才能脫穎而出成為Now United香港代表？Berkley說他最看重的是「魔法」。「一種想讓人盯著看的『魔法』，不單是外貌，更是散發出的喜悅、勇氣和獨特性」；另外Berkley亦會考慮成員的抗壓能力：「畢竟我們團隊每天都有七八小時的唱歌和跳舞訓練，新成員能否應付長時間的排練？能否接受被糾正？這些都是成為Now United成員的必經之路。」Nicky補充，團隊合作也是必備元素：「作為一個來自世界各地的組合，你必須思想開明，懂得與不同文化背景的人相處。而且團體不只表演時聚在一起，更多時候是一起生活、訓練，懂得與人相處、關心別人是必須的。」

裝備自己、相信自己

雖然未知哪位新秀會成為香港代表，但對於有志投身演藝事業的年輕人，兩位導師都有所忠告。Berkley說：「學習、不斷裝備自己，能讓你看到世界，擁有更多選擇。」Nicky亦以自身經歷鼓勵大家：「要相信一切皆有可能。今天我與Taylor Swift、BTS、Beyonce合作，但我只是來自丹麥一個小鎮，沒有豐富的資源和正規藝術學習，但只要堅持和保持謙遜，相信自己，是能夠達成夢想的。」

排舞師Nicky Andersen(左)及星級聲樂指導Berkley The Artist(右)來港挑選Now United香港代表及主持舞蹈及唱歌工作坊，指導一班年青學員。

二人為一班年青表演人才舉辨兩天的歌唱及舞蹈工作坊。