Spice Girls之父殺到！荷里活星級導師親選香港代表 加入國際天團

近年全球娛樂圈掀起選秀熱潮,香港都有《全民造星》、《星夢傳奇》,提供舞台讓年輕人發光發亮,最近更有一個國際級機會降臨香港!打造經典女團Spice Girls及選秀綜藝《American Idol》的娛樂大亨Simon Fuller,其創立的XIX Entertainment與香港賽馬會合作,為旗下跨國流行組合Now United來港選拔香港成員。



為選出最強香港代表,XIX Entertainment特意派出兩位世界級導師:星級聲樂指導Berkley The Artist及曾與Taylor Swift、Shakira及Jennifer Lopez合作的排舞師Nicky Andersen,二人親臨香港選秀兼為一眾本地年青表演者交流及舉辦大師工作坊。

對於香港參賽者的質素,兩位導師讚不絕口。Berkley表示:「香港的參賽者都非常善良、守紀律和互相尊重。」Nicky亦讀賞:「他們很有才華,每個人都渴望探索、渴望進步。即使經過十小時的排練,大家依然笑容滿面,互相打氣,這種正能量是我前所未見的。」

二人亦希望藉由是次與香港賽馬會的合作,為有才華的年輕人帶來裨益。「他們接受世界級的訓練,這打開了他們的眼界,面向世界,他們亦在工作坊中認識了不同的人,可以互相學習。」Berkley說道。Nicky亦指,工作坊的真正目的,是啟發更多年輕人投身藝術,「當我在工作坊教導一班年青人,他會再啟發另外一班年青人,如此類推,最終整個香港的藝術文化都會因而更蓬勃。」

但究竟要具備甚麼條件,才能脫穎而出成為Now United香港代表?Berkley說他最看重的是「魔法」。「一種想讓人盯著看的『魔法』,不單是外貌,更是散發出的喜悅、勇氣和獨特性」;另外Berkley亦會考慮成員的抗壓能力:「畢竟我們團隊每天都有七八小時的唱歌和跳舞訓練,新成員能否應付長時間的排練?能否接受被糾正?這些都是成為Now United成員的必經之路。」Nicky補充,團隊合作也是必備元素:「作為一個來自世界各地的組合,你必須思想開明,懂得與不同文化背景的人相處。而且團體不只表演時聚在一起,更多時候是一起生活、訓練,懂得與人相處、關心別人是必須的。」

雖然未知哪位新秀會成為香港代表,但對於有志投身演藝事業的年輕人,兩位導師都有所忠告。Berkley說:「學習、不斷裝備自己,能讓你看到世界,擁有更多選擇。」Nicky亦以自身經歷鼓勵大家:「要相信一切皆有可能。今天我與Taylor Swift、BTS、Beyonce合作,但我只是來自丹麥一個小鎮,沒有豐富的資源和正規藝術學習,但只要堅持和保持謙遜,相信自己,是能夠達成夢想的。」

排舞師Nicky Andersen(左)及星級聲樂指導Berkley The Artist(右)來港挑選Now United香港代表及主持舞蹈及唱歌工作坊,指導一班年青學員。

Now United是全球18個不同地區的成員組成的世界跳唱組合,ig超過700萬粉絲追蹤,《Summer In The City》MV的YouTube點擊率更突破一億!