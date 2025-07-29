TVB上位窮小生被偶遇獲讚本人超帥　曾因一事被指撞樣Anson Lo

現年30歲的林正峰近年獲無綫力捧，第二套劇集《青年心城之撐起青春》便與游嘉欣初嚐主角滋味，其後更加是劇接劇，在重頭劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角，更與高海寧（高Ling）上演感情戲，令觀眾留下印象。而且林正峰個性積極主動，除拍劇外也進軍內地影音平台，頻頻拍片分享工作日常，又親到內地做直播找機會，逐漸開拓大灣區市場。

林正峰在劇集《青年心城之撐起青春》中，首次擔任男主角，與游嘉欣發展感情線，當中不乏甜蜜互動。（劇照）

林正峰上年憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男王偉一角，令觀眾印象深刻。（《新聞女王》劇照）

佘詩曼去年生日，林正峰都獲邀出席，非常有面。（IG@niklas_lamcf）

林正峰與樂易玲頭貼頭、身貼身合照，能與對方如此親近真的並非每個人都可以，似乎心得樂小姐寵愛。（IG@niklas_lamcf）

近日，林正峰現身廣州欣賞內地歌手黃禮格演唱會，期間被靚女網民野生捕獲，後者在社交平台分享合照，並大讚：「第一次跟明星合影哎，本人超帥超熱情噠。去看黃禮格livehouse偶遇到了他，沒白來。」

林正峰現身廣州欣賞內地歌手黃禮格演唱會，期間被靚女網民野生捕獲，後者大讚他超帥。（小紅書）

網民感興奮。（小紅書）

林正峰頻到大灣區找機會。（IG@niklas_lamcf）

早前有機會拍內地劇。（IG@niklas_lamcf）

對比初出道《#學生仔傾吓偈》裡面的「四眼宅男」形象，林正峰近年除去眼鏡改走韓風路，顏值大幅提升，甚至因此惹來整容疑雲。此前，他在街頭拍劇時還曾被網民認錯是內地頂流王鶴棣，因而引起網民激烈討論，他也有現身回應「那是我，雖然王鶴棣也是我偶像。」事件才得以平息。此外，林正峰以曾被指抄襲男團MIRROR成員Anson Lo的髮型，但他非常大方回應：「其實俾人話似佢，我真心開心，始終對方係一個咁有才華嘅人。」並強調初入行時已經是「心形瀏海」髮型。

林正峰愈來愈靚仔。(梁碧玲 攝)

林正峰分享了「肌肉照」後，大量網民湧入他社交平台留言大讚。(微博圖片)

林正峰曾在街頭拍劇時，被網民認錯是內地頂流王鶴棣，因而引起網民激烈討論。

林正峰否認抄襲Anson Lo「心形瀏海」髮型。（IG圖片）

其實林正峰身世頗為坎坷，自細在單親家庭長大、又攞過綜援，小學讀邨校環境比較混雜，經常被人欺凌，因此漸漸讓他的想法變得很負面，他不想自己下一代都是這樣，所以努力工作，試過一人打4份工，包括兼職的補習、心理治療小組及社工；也因為這些經歷，令他告訴自己拒做「躺平族」，更要珍惜現時所擁有的一切。

林正峰睡了5小時，晨早已經要開工。（小紅書）

晚上11時許，才可以回家梳洗。（小紅書）

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林正峰之前曾分享一天的生活，透露每天睡5小時就要起床，開始忙碌的行程，早上去了做社工的工作，下午簡單吃了燒賣，就要趕著出席活動，晚上要拍攝視頻。林正峰疲倦得要在車廂內補眠，直至9時許才能吃碗米線，但他之後也不是回家休息，而是要去做GYM保持體態，至11時許才能回家梳洗，到上床睡覺已是午夜，一天用盡16小時。

林正峰指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）

林正峰指香港睇牙醫太貴，選擇北上做手術。（IG@niklas_lamcf）