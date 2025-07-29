「翻版朱玲玲」港姐北上發展生活拮据成月光族　免媽媽擔心竟撒謊

有無綫「御用丫鬟」之稱，現時43歲的陳思齊（前名陳凱怡）於2000年參選港姐，當年她只有18歲，被外界封為「翻版朱玲玲」。雖然大熱倒灶五強不入，但陳思齊仍順利簽約成為無綫旗下藝人，多年來演過不少「妹仔」角色；其後過檔港視連拍了六部劇集，但港視不獲發牌，陳思齊亦無奈隱退，並轉行任職音樂治療及香薰按摩師。近年她轉形成為網紅並北上發展，移居內地，最近就加入了前無綫小生蔡淇俊公司做直播帶貨，在大街上擺攤維生。

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)

陳思齊為了增加在內地的人氣，經常會於社交平台拍片分享她的生活日常，日前她就拍片表示自己近年的生活極為拮据。陳思齊留言寫道：「一切的努力只為讓珍視的人過得更好，只要她開心，再辛苦都值得！#陳思齊 #媽媽 #媽媽的世界很小里面裝滿了你 #養家糊口」。現於佛山居住的陳思齊到車站接她的媽媽，她表示：「今日媽媽終於嚟咗佛山探我，我搬咗嚟佛山差唔多2年，生活一直都好拮据，而且每個月除咗固定嘅生活費之外，基本上就冇乜多餘閒錢，所以我其實唔係好敢邀請佢上嚟佛山探我，因為唔多唔少都要使錢。我又唔想佢過嚟，見到我過得咁閉翳而擔心我。」

陳思齊表示自己生活拮据。(小紅書)

陳思齊與她媽媽。(小紅書)

陳思齊為了不令媽媽擔心，她甚至會跟媽媽撒謊：「明明捱緊杯麵都話食緊大餐」。陳思齊這次帶了媽媽吃牛肉以及順德魚生，還帶她夾公仔和按腳，又買了包包給媽媽。她坦言：「講真喺香港，就真係冇乜本事帶佢去吃吃喝喝」。