女神配對計劃｜被羅毓儀拒絕　T.Max坦言唔開心到喊：你想保護我

《女神配對計劃》早前進行「心意配對」，羅毓儀和T.Max的互動非常有話題，事關T.Max在眾多問題中，先後3次都選中了羅毓儀的答案，不過羅毓儀卻從沒有擇選過T.Max，讓T.Max「酸味味」，妒忌又羨慕地在一旁看着心愛的女孩與其他男士玩嘴對嘴傳紙杯，鼻頭碰鼻頭等遊戲。最令T.Max傷心的是，就算該組只有一個T.Max在場也好，他也不被羅毓儀選擇，被她間接地表示了拒絕。

羅毓儀3次都冇選T.Max。（《女神配對計劃》截圖）

T.Max真係慘。（《女神配對計劃》截圖）

對於網上的聲音，T.Max亦有在社交平台發文，他指「你ok嗎？」成為T.Max身邊朋友最常問他的一句說話，真心多謝大家關心。他坦言，最近確實身心都受到不少痛楚，不開心甚至喊都經歷過，但並沒有感到憤怒。T.Max認為，每一段感情，坦白面對其實是最大的尊重，雙方都試過努力，最終各自搵到屬於自己的答案。

T.Max坦言唔開心到喊。（《女神配對計劃》截圖）

由一開始決定參加節目，到鼓起勇氣全力追愛，T.Max直言，一切都因為相信對方誠懇和善良。即使到了最後分開，他依然相信對方所有決定都是為了自己好，充滿責任感和考慮。他見證雙方都曾傷心、流淚與傷痛，仍然無批判，反而坦言正正因為今次經歷，令自己學會成為一個更值得人信賴的人。T.Max感激這段關係，感激節目，亦多謝一班支持佢的「buddies」，認為自己需要時間去沉澱同成長，最後肯定地說：「我OK！」而身邊人溫暖的關心，正正成為佢堅強嘅動力。